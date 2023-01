PressFocus Na zdjęciu: Gareth Southgate

Gareth Southgate uważa, że Anglia nigdy „naprawdę nie wierzyła”, że może pokonać Francję w ćwierćfinale mistrzostw świata podczas turnieju rozgrywanego w Katarze.

Anglia odpadła z mundialu w ćwierćfinale

Lwy Albiony przegrały z Francją

Southgate zaskoczył opinią na temat tego meczu

Brak wiary przeszkodził Anglikom w awansie?

Selekcjoner reprezentacji Anglii zakwestionował wiarę swoich zawodników w tak ważnym meczu z innym gigantem światowego futbolu, ale stwierdził również, że występ przeciwko reprezentacji Francji powinien przekonać ich, że są w stanie sięgnąć po puchar.

Southgate potwierdził również, że to jego rodzina pomogła mu w podjęciu decyzji, aby kontynuował pracę jako selekcjoner. Po mundialu było mnóstwo pytań o jego przyszłość w drużynie narodowej. – Rodzina wielokrotnie powtarzała mi, że muszę jeszcze raz spróbować. Mówili, żebym ponownie spróbował wygrać trofeum.

– Występ przeciwko Francji na mundialu pokazał naszym zawodnikom, że jeśli wcześniej w to nie wierzyli, a ja wciąż zastanawiam się, czy naprawdę wierzyli w awans przed meczem, to schodząc z boiska powinni już wiedzieć, że to był mecz do wygrania. Decyzje personalne trenerów zawsze są szeroko komentowane, ale nie będę już do tego wracał – przyznał Southgate.

Anglia po mistrzostwo świata ostatni raz sięgnęła w 1966 roku. Southgate uważa jednak, że obecnie Lwy Albionu mają znakomity skład, który może sięgnąć po upragniony puchar w najbliższym czasie. – Myślę, że teraz panują zupełnie inna nastroje niż było to przed laty po odpadnięciu Anglii z mundialu, co jest wynikiem ostatnich sukcesów. Uważam jednak, że tylko wygranie trofeum zaspokoi naród.

