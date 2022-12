fot. PressFocus Na zdjęciu: Romain Saiss

Przed nami najważniejsze rozstrzygnięcia na mistrzostwach świata w Katarze. W sobotę Chorwacja zagra z Marokiem o trzecie miejsce i brązowe medale. Poznaliśmy składy na spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 16.

Chorwacja oraz Maroko przegrały swoje półfinałowe spotkania

Zmierzą się tym samym w meczu o trzecie miejsce

Poznaliśmy składy obu zespołów

Nagroda pocieszenia będzie sukcesem

Na drodze do półfinałów tegorocznych mistrzostw świata nie brakowało ogromnych niespodzianek. Chorwacja po serii rzutów karnych wyeliminowała faworyzowaną Brazylię, zaś Maroko wytrzymało napór ze strony Portugalczyków i do samego końca zachowało jednobramkowe prowadzenie. W półfinałach szczęśliwa passa obu ekip dobiegła końca.

Chorwaci byli wyraźnie słabsi od Argentyny, z którą przegrali 0-3. Ponownie fantastycznie zaprezentował się Leo Messi, który dzięki bramce i asyście wprowadził swoją drużynę do wielkiego finału. Marokańczycy byli bliżej sprawienia kolejnej sensacji, bowiem przez większość meczu dominowali nad Francuzami, którzy mieli po swojej stronie korzystny wynik. Finalnie zabrakło im nieco jakości oraz siły, aby powalczyć o zmianę rezultatu.

Nie zmienia to jednak faktu, że dla obu zespołów możliwość zdobycia brązowego medalu mistrzostw świata w dalszym ciągu jest ogromnym sukcesem. Mało kto się spodziewał, że Chorwacja będzie tak blisko powtórzenia wyczynu sprzed czterech lat, kiedy to dotarła do finału. Maroko stało się natomiast pierwszą afrykańską reprezentacją, która znalazła się w półfinale prestiżowego turnieju.

Poznaliśmy składy na sobotni mecz o trzecie miejsce. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 16.

Składy na Chorwacja – Maroko

Chorwacja: Livakovic, Perisic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Orsic, Modric, Kovacic, Majer, Livaja, Kramaric,

Maroko: Bounou, Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat-Allah, Amrabat, El Khannous, Sabiri, Boufal, En Nesyri, Ziyech