fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Hiszpanii

We wtorek czekają nas ostatnie mecze 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. O godzinie 16 reprezentacja Hiszpanii powalczy o awans do ćwierćfinału z Marokiem. Poznaliśmy składy, w jakich obie drużyny rozpoczną to spotkanie.

Hiszpania zagra z Marokiem o godzinie 16

Stawką spotkania jest awans do ćwierćfinału

Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn

Hiszpania faworytem do awansu

Na skutek porażki z Japonią reprezentacja Hiszpanii finalnie zajęła drugie miejsce w swojej grupie. Wiele osób jest przekonanych, że drużyna Luisa Enrique specjalnie doprowadziła do porażki, aby uniknąć potencjalnego starcia z Brazylią lub Argentyną we wcześniejszej fazie turnieju. O awans do ćwierćfinału Hiszpanie zagrają z Marokiem.

Afrykański zespół jest jedną z największych niespodzianek tegorocznego mundialu. Pewnie wygrał swoją grupę i odprawił z kwitkiem Belgów, którzy zajęli dopiero trzecie miejsce i sensacyjnie odpadli z turnieju. W kadrze Maroka drzemie spory potencjał, aby doprowadzić do kolejnego szokującego wyniku i znaleźć się wśród ośmiu najmocniejszych drużyn świata.

Enrique postawił na sprawdzony środek pola, natomiast w ataku znów zabrakło miejsca dla Alvaro Moraty. Co ciekawe, na prawej stronie defensywy wystąpi Marcos Llorente.

Składy na Hiszpania – Maroko

Hiszpania: Simon, Llorente, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Pedri, Gavi, Torres, Olmo, Asensio

Maroko: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazaroui, Amallah, Ounahi, Amrabat, Boufal, Ziyech, En Nesyri

