Maroko – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (06.12.2022)

Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Aymeric Laporte

Maroko – Hiszpania: typy i kursy na mecz ⅛ mundialu. Nieoczekiwanie to Maroko awansowało do fazy pucharowej mundialu w Katarze z pierwszego miejsca w grupie F. W tym wypadku nie oznaczało to jednak, że przyjdzie im się zmierzyć z łatwiejszym rywalem. W ⅛ powalczy z Hiszpanią.

Education City Stadium Mistrzostwa świata, faza pucharowa Maroko Hiszpania 6.50 3.90 1.63 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 grudnia 2022 09:12 .

Maroko – Hiszpania, typy i przewidywania

Fantastycznie zaprezentowała się reprezentacja Maroka w tak silnej grupie, jaką była F. Lwy Atlasu okazały się w ostatecznym rozrachunku lepsze zarówno od Belgii, jak i Chorwacji i zajęły pierwsze miejsce w grupie. Ich gra ofensywna imponowała, a defensorzy nawet w trudnych sytuacjach nie panikowali i radzili sobie z napastnikami rywali. Tym sposobem Maroko straciło tylko jedną bramkę w trzech meczach mundialu i nie przegrało żadnego spotkania. Formą zachwycał Hakim Ziyech, który w Chelsea regularnie grzał ławę, podczas gdy w reprezentacji jest jednym z jej bohaterów. Typ Kuby Olkiewicza: Obie drużyny strzelą gola.

Hiszpania mocno rozczarowała w meczu z Japonią, a niektórzy zarzucali jej nawet celową porażkę, żeby w fazie pucharowej mierzyć się z Marokiem, a nie Chorwacją. Zupełnie się pod takimi domysłami nie podpisujemy. La Furia Roja wybiegła na to spotkanie zbyt rozluźniona, ale nie pomogło jej również tym razem szczęście. Rywale umiejętnie wykorzystali woje sytuacje, a potem rozważnie bronili dostępu do bramki. Nie wpływa to jednak zbytnio na postrzeganie kadry Luisa Enrique. Hiszpanie mają ogromny potencjał ofensywny, który nie zawsze jest odpowiednio wykorzystywany. Jeśli piłkarze popracują lepiej nad wykończeniem, to powinni sprawić spore kłopoty rywalowi w ⅛ finału.

Maroko – Hiszpania, ostatnie wyniki

Maroko nie przegrało jeszcze na turnieju żadnego spotkania. Po niemrawym pierwszym meczu z Chorwacją można było odnieść wrażenie, że to wciąż jest zespół o zmarnowanym potencjale. Ten został już uwolniony w spotkaniach z Belgią i Kanadą, wygranymi odpowiednio 2:0 i 2:1.

Dzięki wygranej nad Kanadą Lwy Atlasu przedłużyły swoją passę kolejnych zwycięstw. Wynosi ona już 10 meczów. Ostatni raz przegrali z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, co miało miejsce na początku czerwca.

Kibice reprezentacji Hiszpanii oczekiwali, że drużyna po fazie grupowej będzie miała na koncie więcej punktów aniżeli cztery. Prawda wygląda tak, że wygrać udało im się tylko ze słabiutką Kostaryką, a późniejsze spotkania z Niemcami i Japonią nie były już tak udane.

W kilku sparingach przed mundialem można było odnieść wrażenie, że La Furia Roja powinni zdobywać dużo więcej bramek. Piłkarze ofensywni nie wykorzystali wielu dogodnych sytuacji bramkowych w starciach z Jordanią, a także Portugalią, czy Szwajcarią.

Maroko – Hiszpania, historia

Do tej pory tylko trzy razy miały okazję rywalizować reprezentacje Maroka i Hiszpanii. Dwa z tych pojedynków miały miejsce podczas kwalifikacji do Mistrzostw Świata w 1961 roku, tak więc w zamierzchłej przeszłości. Ostatni pojedynek miał miejsce dość niedawno, bo w 2018 roku. Wówczas na mundialu w Rosji padł remis 2:2, który w ostatnich minutach spotkania uratował golem Iago Aspas.

Maroko – Hiszpania, kursy bukmacherów

Hiszpania jest drużyną dużo bardziej utytułowaną i to ją legalni bukmacherzy wskazują jako wyraźnego faworyta spotkania ⅛ finału. Kurs na zwycięstwo La Furia Roja wynosi ok. 1.64, podczas gdy typ na Maroko to już 6.30. Remis wyceniany jest na mniej więcej 3.75. Typując to spotkanie, warto wziąć pod uwagę ofertę bukmachera Superbet. Ma on atrakcyjny bonus dla nowych użytkowników. Wynosi on aż 3754 zł. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Maroko – Hiszpania, kto wygra mecz

Maroko – Hiszpania, przewidywane składy

Spory ból głowy przed meczem z Hiszpanią może mieć Hoalid Regragui. Na uraz po spotkaniu z Kanadą narzekali Achraf Hakimi i Hakim Ziyech. Ich brak byłby dla sztabu szkoleniowego prawdziwą katastrofą. Dlatego też wyjściowa jedenastka Lwów Atlastu stanowi jak na razie niewiadomą.

Luis Enrique w spotkaniu z Japonią przetestował kilku rezerwowych, którzy w większości zawiedli. Z tego też względu Lucho może zdecydować się na postawienie na jedenastki, która zaczynała mecze z Kostaryką i Niemcami. Największą zagadką pozostaje obsada prawej strony obrony. Faworytem do zajęcia miejsca obok Rodriego wydaje się Dani Carvajal, choć akces do gry zgłasza także Azpilicueta.

Maroko – Hiszpania, transmisja

Spotkanie ⅛ finału mundialu między Marokiem i Hiszpanią transmitowane będzie na antenie TVP 1 i TVP Sport. Odbędzie się ono we wtorek 6 grudnia o godzinie 16:00. To starcie skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

