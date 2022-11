fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Danii

Dania oraz Tunezja zmierzą się ze sobą o godzinie 14. Poznaliśmy składy, w jakich obie drużyny rozpoczną spotkanie w ramach 1. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze.

Reprezentacja Danii ma za sobą bardzo udane mistrzostwa Europy, gdzie doszła aż do półfinału. Później w eliminacjach do mistrzostw świata udowodniła, że nie był to przypadek i w Katarze ponownie może sprawić sensację. Swoje zmagania w turnieju Duńczycy rozpoczną we wtorek, kiedy to o godzinie 14 zmierzą się z Tunezją.

W wyjściowej jedenastce Danii znalazło się miejsce dla kilku weteranów. Od pierwszej minuty zagrają Kasper Schmeichel, Simon Kjaer czy Christian Eriksen.

Składy na mecz Dania – Tunezja

Dania: Schmeichel, Kristensen, Christensen, Andersen, Kjaer, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Eriksen, Skov Olsen, Dolberg

Tunezja: Dahmen, Abdi, Bronn, Drager, Jebali, Laidouni, Meriah, Msakni, Skhiri, Slimane, Talbi