fot. PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Chorwacja – Belgia to szlagier w grupie F mistrzostw świata w Katarze. Obie ekipy przystąpią do czwartkowej batalii z szansami na awans do kolejnej fazy rozgrywek. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, w którym znajdziecie informacje na temat składów obu zespołów, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Bardzo ciekawie zapowiada się potyczka Ahmad bin Ali Stadium

Poznaliśmy składy na mecz Chorwacja – Belgia

spotkanie zacznie się 16:00

Chorwacja – Belgia: trenerzy odkryli karty

Reprezentacja Chorwacji podejdzie do czwartkowej potyczki, mogąc pochwalić się sześcioma zwycięstwami w siedmiu ostatnich meczach. Ponadto na koncie Vatreni jest jedna asysta. Tymczasem Belgowie w czterech ostatnich meczach przegrali aż trzy raz, co mogło zmniejszyć pewność siebie u Czerwonych Diabłów.

Wicemistrzowie świata rozczarowali w pierwszym starciu z Maroko, remisując 0:0. Z kolei w kolejnym swoim występie Chorwaci wygrali pewnie z Kanadą (4:1). Team Roberto Martineza zaczął natomiast mundial od zwycięstwa nad Orłami (1:0). Tymczasem w boju z Lwami Atlasu belgijscy zawodnicy ponieśli porażkę (0:2).

Przeanalizuj nasze typy bukmacherskie na jutro i dowiedz się jak typujemy kolejne spotkania!

W szeregach ekipy Zlatko Dalicia w wyjściowym składzie znaleźli się między innymi Ivan Perisić, czy Marcelo Brozović. Tymczasem w szeregach Belgów w roli dziewiątki wystąpi Dries Mertens.

Mundial 2022. Chorwacja – Belgia: składy na mecz

Chorwacja: Livaković – Sosa, Gvardiol, Lovren, Juranović, Kovacić, Brozović, Morić, Perisić, Kramarić, Livaja

Belgia: Courtois – Meunier, Alderwireld, Vertonghen, Carrasco, Witsel, Dedoncker, Castagne, De Bruyne, Trossard, Mertens.

Czytaj więcej: Chorwacja – Belgia: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2022)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin