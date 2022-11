Chorwacja – Belgia: typy, kursy, zapowiedź (01.12.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Chorwacja – Belgia: typy na mecz grupy F. W czwartek czeka nas starcie drużyn z europejskiej czołówki o awans do 1/8 finału mundialu.

Ahmed bin Ali Stadium Mistrzostwa świata, gr. F Chorwacja Belgia 2.70 3.40 2.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2022 22:06 .

Chorwacja – Belgia, typy i przewidywania

Czwartkowa potyczka Chorwacja kontra Belgia, to starcie o 1/8 finału mistrzostw świata. W lepszej sytuacji jest lider grupy F, czyli Chorwacja. Awans bez oglądania się na rywali, da jej remis lub zwycięstwo. Belgia musi zaś wygrać. Kuba Olkiewicz nie wróży jej sukcesu, ponieważ typuje, że to wicemistrz świata sięgnie po pełną pulę.

Jakub Superbet 2,70 Wygrana Chorwacji Odwiedź Superbet

Kibice chcieliby w czwartek zobaczyć świetne widowisko, które obfitowałyby w gole. My spodziewamy się jednak bardziej piłkarskich szachów. Chorwacja nie ma bowiem powodu do parcia na zwycięstwo od pierwszej minuty. Co innego Belgia. Z jej skutecznością nie jest natomiast dobrze. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Superbet 1,80 Poniżej 2,5 bramki – TAK Przejdź do Superbet

Chorwacja – Belgia, promocje bukmacherów

Na mecz Chorwacja – Belgia można wykorzystać jedną z promocji bukmacherów na katarski mundial. Wśród nich jest oferowany przez Superbet darmowy zakład o wartości 34 zł, który otrzymamy podając podczas rejestracji kod promocyjny GOAL.

Chorwacja – Belgia, ostatnie wyniki

Początek mistrzostw świata nie był udany w wykonaniu reprezentacji Chorwacji. Zawodnicy Zlatko Dalicia na otwarcie tylko zremisowali z Marokiem 0:0. Później musieli odrabiać stratę w potyczce z Kanadą. Wicemistrz świata w końcu zaczął jednak grać na miarę swoich możliwości i zwyciężył 4:1.

Wiele do życzenia pozostawia to, jak prezentuje się Belgia. Ekipa Roberto Martineza nie mogłaby mieć pretensji, gdyby przegrała z Kanadą. Przedstawiciel Ameryki Północnej był bowiem lepszą drużyną. Finalnie to jednak gracze z Europy wygrali 1:0. Później stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Belgia musiała bowiem uznać wyższość Maroko (0:2).

Tydzień bez ryzyka do 3500 zł na mecz Chorwacja – Belgia. Wejdź na Superbet! Odbierz w STS z kodem GOAL

Chorwacja – Belgia, historia

Od poprzedniej konfrontacji między Chorwacji, a Belgią, minął rok. W czerwcu 2021 roku odbyła się towarzyska potyczka. Gracze Roberto Martineza pokonali ekipę Zlatko Dalicia 1:0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Romelu Lukaku.

Chorwacja – Belgia, kursy bukmacherów

Chorwacja – Belgia, przewidywane składy

Obaj szkoleniowcy mogą mieć powody do zadowolenia z powody sytuacji kadrowej. Zlatko Dalic ma do dyspozycji wszystkich podopiecznych. Roberto Martinez przy ustalaniu składu musi pominąć jedno nazwisko. Zawieszony za kartki jest Amadou Onana.

Chorwacja – Belgia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chorwacji 0% Remis 0% Wygrana Belgii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Chorwacji

Remis

Wygrana Belgii

Chorwacja – Belgia, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 1 grudnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi Anthony Taylor. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 16:00. Transmisja na żywo będzie dostępna w TVP 1. Spotkanie skomentują Dariusz Szpakowski i Marcin Żewłakow.

Pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.