Pomocnik reprezentacji Szwajcarii Xherdan Shaqiri przeprosił swoich fanów po tym, jak Helweci zostali wyrzuceni z mistrzostw świata po upokarzającej porażce 1:6 z Portugalią w 1/8 finału mundialu.

Portugalia rozgromiła Szwajcarię aż 6:1 w meczu 1/8 finału mistrzostw świata

Helweci nigdy nie awansowali do ćwierćfinału tego wielkiego turnieju

Shaqiri przeprosił kibiców za styl, w jakim pożegnali się z mundialem

Shaqiri pochwalił Portugalię

Goncalo Ramos strzelił hat-tricka, a Pepe, Raphael Guerreiro i Rafael Leao dołożyli po kolejnym trafieniu. Portugalia pokonała Szwajcarię i w zdumiewający sposób zameldowała się w ćwierćfinale mistrzostw, po raz pierwszy od 2006 roku.

Trener Portugalii Fernando Santos zdecydował się zostawić Cristiano Ronaldo na ławce rezerwowych i został nagrodzony o wiele bardziej odważnym i pomysłowym występem swojego zespołu niż we wcześniejszych meczach fazy grupowej. Szwajcaria została zdominowana w każdej części boiska.

– Musimy przeprosić wszystkich fanów Szwajcarii w imieniu całej drużyny. To nie była nasza prawdziwa twarz. Jesteśmy bardzo rozczarowani. Dziś wieczorem pokazano nam nasze granice. Trener dał nam plan, ale nam się nie udało. Przegraliśmy mecz już w pierwszej połowie i zawsze byliśmy o krok za późno w tym pojedynku – powiedział Shaqiri.

Wyrazy uznania pod adresem Portugalii płynęły także ze słów selekcjonera reprezentacji Szwajcarii. – Musimy zaakceptować tę porażkę i pogratulować Portugalii. Tego wieczoru byli zdecydowanie lepsi. Zaskoczyli nas. Przegraliśmy mecz, ale to nie znaczy, że musimy być pesymistyczni i wszystko krytykować. Drużyna wykazała się świetnym duchem zespołowym, choć ta porażka boli. Wynik i sposób przegranej to powód do smutku – powiedział Murat Yakin.

