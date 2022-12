fot. PressFocus Na zdjęciu: Didier Deschamps

Reprezentacja Francji pokonała w niedzielę Polaków 3-1, choć pierwsza połowa nie była w ich wykonaniu zbyt dobra. Didier Deschamps po meczu podsumował grę “Biało-Czerwonych”.

Reprezentacja Polski postawiła Francuzom w pierwszej połowie bardzo trudne warunki. Stosowała agresywny pressing, kilkukrotnie odbierała piłkę na połowie rywala i stwarzała sobie sytuacje pod ich bramką. Do przerwy to jednak “Trójkolorowi” prowadzili 1-0, a po zmianie stron Kylian Mbappe pogrążył nadzieje Polaków na korzystny wynik, dwukrotnie pakując piłkę do siatki.

Na pomeczowej konferencji prasowej Didier Deschamps podsumował spotkanie 1/8 finału. Pochwalił “Biało-Czerwonych”, którzy w jego oczach byli bardzo dobrze zorganizowani i przygotowani od strony taktycznej.

– Nie grało nam się łatwo, bo reprezentacja Polski była w stanie napsuć nam krwi. Okazała się bardzo dobrze zorganizowana i przygotowana na nasze warianty.

– To nas bardzo denerwowało i frustrowało, ale my potrafiliśmy na to zareagować i znaleźć inne rozwiązania. Ze świetnej strony pokazał się Kylian Mbappe, on potrafi rozwiązywać wiele problemów.

– Różnicę zrobiło to, że od początku byliśmy jednością. Oczywiście awans do ćwierćfinału to coś wspaniałego, ale trzeba być jeszcze bardziej konkretnym. Na razie cieszmy się, bo to nasz wspólny sukces i wspólna radość – powiedział francuski selekcjoner.

Francuzi jeszcze nie poznali swojego najbliższego przeciwnika. W ćwierćfinale zmierzą się ze zwycięzcą starcia Anglia – Senegal.

