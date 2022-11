Pressfocus Na zdjęciu: Louis van Gaal

Reprezentacja Holandii zajęła pierwsze miejsce w grupie A i awansowała do fazy pucharowej mundiali w Katarze. Mimo to dziennikarze krytykują styl Oranje, którzy zdecydowanie nie przekonują. Zirytowało to podczas konferencji prasowej Louisa van Gaala, który zalecił jednemu z nich, by wracał do domu.

Holandia wywalczyła awans do fazy pucharowej mundialu w Katarze

Zespół nie przegrał żadnego z trzech meczów, a jednak dziennikarze w kraju krytykowali jego grę

Podczas konferencji prasowej po meczu z Katarem Louis van Gaal mocno zirytował się na jednego z dziennikarzy

Selekcjoner Holandii w opozycji do dziennikarzy

Reprezentacja Holandii wygrała we wtorek z Katarem 2:0 i zajęła finalnie pierwsze miejsce w tabeli grupy A. Wywalczyła tym samym awans do fazy pucharowej mundialu w Katarze, w której zmierzy się z kadrą Stanów Zjednoczonych. Mimo to gra Oranje nie do końca spełnia oczekiwania mediów i kibiców. Dziennikarze holenderscy wielokrotnie określali jej styl na turnieju jako zwyczajnie nudny.

Podczas konferencji prasowej po meczu z Katarem nerwy puściły już trenerowi Louisowi van Gaalowi. Zasugerował on jednemu z dziennikarzy, by wracał on do domu, skoro nudzi go gra reprezentacji.

🍿 Louis van Gaal lijnrecht tegenover een kritische journalist, die 'tot de finale' blijft:



"Nou, dan zie je ons." #nedqat pic.twitter.com/GgjRe23FeL — ESPN NL (@ESPNnl) November 29, 2022

– Myślę, że patrzysz z innej perspektywy niż ja. Dlaczego nie napiszesz w takim razie, że Holandia gra w sposób przeraźliwie nudny. A skoro cię to nudzi, to może powinieneś wrócić do domu – odpowiedział dziennikarzowi selekcjoner.

– To bardzo rozczarowujące, ale nie zgadzam się z tobą. Myślę, że każdy wolałby cieszyć się z tego, że awansowaliśmy do fazy pucharowej, ale rozumiem skąd takie pytania. Nie sądzę, żeby sprawy miały się tak źle, jak to postrzegasz – dodał.

Holendrzy zagrają w 1/8 finału z Amerykanami w sobotę 3 grudnia. Mecz został zaplanowany na godzinę 16:00.