Pressfocus Na zdjęciu: Gareth Southgate

Gareth Southgate nie miał w niedzielę żadnych powodów do zmartwień. Reprezentacja Anglii gładko pokonała Senegal 3:0 i awansowała do ćwierćfinału mundialu. Selekcjoner wytłumaczył po meczu, co było kluczem do zwycięstwa.

Anglia jak burza idzie przez kolejne spotkania mundialu w Katarze

Lwy Albionu w niedzielę wygrały w 1/8 finału z Senegalem aż 3:0

O przepisie na znakomite rezultaty Anglików opowiedział po meczu Gareth Southgate

Selekcjoner wskazał, jak długi proces stał za sukcesami Anglików

Reprezentacja Anglii już w pierwszej połowie meczu ⅛ z Senegalem ustawiła sobie losy tej rywalizacji. Lwy Terangi nie były w stanie przeciwstawić się grającym w sposób zdyscyplinowany i atrakcyjnym dla oka Anglikom. Na przerwę schodziły, przegrywając 0:2, a finalnie poniosły porażkę 0:3. Zadowolony z pracy swoich podopiecznych był Gareth Southgate.

Selekcjoner Lwów Albionu zdradził po spotkaniu, co było kluczowe dla odniesienia tak wysokiego zwycięstwa nad Senegalem.

24 goals scored across two tournaments.



England have scored as many World Cup goals under Gareth Southgate than they had in their previous five tournaments combined. pic.twitter.com/dSuu0j4sNS — bet365 (@bet365) December 4, 2022

– Myślę, że najważniejsza była mentalność. Wykonaliśmy ogromną pracę z młodymi zawodnikami na przestrzeni ostatnich lat i staraliśmy się rozwinąć ich jak najbardziej. To, co robi różnicę, to nastawienie, odpowiednia mentalność, chęć do ciągłej nauki i nieustannego rozwoju. Jude Bellingham jest tego uosobieniem. On, a także Phil, czy Bukayo zrobili wczoraj krok na przód, wtedy, kiedy był na to odpowiedni moment – stwierdził trener Anglików.

– Muszę też wspomnieć o pracy Hendo. Na początku nie do końca mieliśmy co zrobić z piłką i byliśmy nieco zblokowani. Myślę, że większe zaangażowanie Hendo pozwoliło zyskać Bellinghamowi nieco wolności na boisku, na co wspaniale odpowiedział – dodał.

Anglicy w ćwierćfinale Mistrzostw Świata w Katarze zmierzą się z Francją. Trójkolorowi wygrali w niedzielę z reprezentacją Polski 3:1.

Sprawdź też: Krystian Bielik: trener był troszkę na mnie wściekły