PressFocus Na zdjęciu: Ronaldo

Brazylijski Ronaldo udzielił wywiadu portalowi Apostagolos. W nim legendarny napastnik wyjawił swoje preferencje co do przyszłości reprezentacji Brazylii, pochwalił też Neymara czy Kyliana Mbappe.

Ronaldo udzielił wywiadu portalowi Apostagolos

Dotyczył on głównie niedawno zakończonego mundialu

Były napastnik wyznał, m.in., że chciałby, by reprezentację Brazylii poprowadził Carlo Ancelotti lub Pep Guardiola

Ronaldo: Neymar wróci jeszcze silniejszy

Portal Apostagolos przeprowadził wywiad z byłym legendarnym napastnikiem, Ronaldo. Dwukrotny mistrz świata ocenił reprezentację Brazylii po zakończeniu Mundialu w Katarze.

– Mimo odpadnięcia w ćwierćfinale, Brazylia rozegrała wspaniały mundial. Brakowało nam nieco strategii po zdobyciu gola z Chorwacją. Musimy nauczyć się lepiej radzić sobie w momencie, gdy mamy przewagę. Niekoniecznie musimy z całych sił próbować strzelić drugiego gola, ale kupować czas, wykopywać piłkę w trybuny, lepiej grać piłką, by rywal tylko za nią biegał. To jedyna rzecz, której zabrakło Brazylii – ocenił Luis Nazario de Lima. – Na pewno Neymar jest teraz bardzo smutny. Zarówno z powodu odpadnięcia, jak i tego, że był w pełni skupiony na mundialu i chciał wreszcie zostać mistrzem świata. Wiadomo, że obecnie jest mocno rozczarowany. Będzie potrzebował kilku tygodni, by dojść do siebie. Jestem jednak przekonany, że stanie na nogi i wróci jeszcze silniejszy, bo wyciągnie wiele dobrego z tego doświadczenia. Ma 31 lat, spokojnie może jeszcze zagrać na kolejnych mistrzostwach świata – dodał na temat gwiazdy Canarinhos.

Reprezentacja Brazylii nie posiada obecnie selekcjonera. 46-latek ma swoich faworytów.

– Widziałem, że rozważano Carlo Ancelottiego i Pepa Guardiolę. Nie wiem, czy to prawda, ale moim zdaniem zagraniczny trener nie byłby problemem. Myślę wręcz, że to byłaby mile widziana zmiana. Dobrze byłoby zobaczyć któregoś z tych wielkich szkoleniowców w tej roli – uważa były gracz Interu Mediolan czy Realu Madryt.

“Nie kibicowałem Argentynie, ale grają z wielką pasją i zaangażowaniem”

Czy kibicował Argentynie na mundialu?

– Skłamałbym, mówiąc, że nie mogłem się doczekać ich triumfu. Ale ja patrzę na piłkę jako na coś romantycznego… Argentyna może nie gra najpiękniejszej piłki, ale gra z niesamowitą pasją i zaangażowaniem. Oni wszyscy biegają razem. Mają też Lionela Messiego, który może zrobić różnicę w każdej chwili, tak jak zrobił to w finale. Miał kilka kluczowych momentów podczas tego turnieju. Kilka razy ratował swój kraj. Fantastycznie porusza się między liniami, a gdy zbliża się do pola karnego przeciwnika, jest prawie nie do zatrzymania. Zasłużył na tytuł mistrzowski – uważa Ronaldo.

Brazylijczyk wyznał też, że marzył o finale pomiędzy Francją a Brazylią. Jako najlepszego gracza Les Bleus wybrał Kyliana Mbappe, który nawet jeśli nie strzelał goli, to był kluczowy.

– Gdy widzę, jak gra, przypominają mi się moje najlepsze chwile. On doskonale wie, jak wykorzystywać otwarte przestrzenie, jak być nieprzewidywalnym przy piłce oraz bez niej. Wie też, jak najlepiej rozwiązać pojedynek. Jest imponujący – pochwalił gwiazdora Paris Saint-Germain weteran.

