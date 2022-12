PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele nie przeżywa dobrego okresu. Uznano go za najbardziej winnego porażki reprezentacji Francji w finale Mistrzostw Świata w Katarze. FC Barcelona chce wykorzystać złą atmosferę wokół 25-latka, by okazać mu zaufanie i przedłużyć z nim umowę.

Kontrakt Ousmane’a Dembele z Barceloną obowiązuje do lata 2024 roku

Blaugrana spróbuje niebawem przekonać Francuza do pozostania na Camp Nou na dłużej

Jeśli obu stronom nie uda się dojść do porozumienia, możliwe, że klub będzie próbował sprzedać skrzydłowego latem

Barcelona okaże Dembele zaufanie

Wokół Ousmane’a Dembele rzadko panuje spokój. Pod wodzą Xaviego Hernandeza skrzydłowy jednak zdecydowanie okrzepł na boisku. Za okazane mu zaufanie odpłacał lepszą grą, a także asystami. Ubiegłego lata do ostatniej chwili Francuz nie wiedział jednak, czy pozostanie na Camp Nou. Przez kilka dni był nawet wolnym zawodnikiem, ale ostatecznie zdecydował się przedłużyć umowę do 30 czerwca 2024 roku. Od razu wiadomo było, że to tylko odroczy kolejne spekulacje transferowe. Jeśli bowiem piłkarz nie zechce związać się z Barceloną na dłużej, klub będzie musiał wystawić go najbliższego lata na okno wystawowe.

Dembele mógł być pewien powołania na Mistrzostwa Świata w Katarze, ale tylko kontuzja Karima Benzemy zapewniła mu miejsce w wyjściowym składzie. 25-latkowi na przestrzeni turnieju brakowało błysku, ale nieźle realizował założenia taktyczne. Wszystko zmieniło się w wielkim finale. Skrzydłowy katastrofalnie wszedł w mecz, a w pierwszej połowie sprokurował rzut karny, po którym Leo Messi otworzył wynik. Didier Deschamps zdjął go z boiska jeszcze przed przerwą, a opinia publiczna powszechnie uznała piłkarza Blaugrany za głównego winnego porażki Les Bleus.

Tę sytuację chce wykorzystać klub. W Katalonii zdają sobie sprawę, że teraz 25-latek nie będzie cieszył się taką popularnością, jak poprzedniego lata. Barcelona nie zamierza brać udziału w licytacjach, tylko przekonać Francuza do przedłużenia współpracy ze względu na aspekt sportowy i zaufanie.

Dembele przed mundialem rozegrał 20 spotkań dla klubu w tym sezonie. Zanotował w nich pięć bramek i siedem asyst.

