fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Cezary Kulesza zdradził na antenie Polsat Sport, że przed wyjazdem na mistrzostwa świata w Katarze reprezentacja Polski zmierzy się z kadrą Chile. Sztabowi szkoleniowemu zależało, aby zagrać z zespołem z Ameryki Południowej.

W fazie grupowej mundialu Polska zagra z Argentyną, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską

Sztab szkoleniowy naciskał, żeby przed wyjazdem na turniej w Katarze zmierzyć się z ekipą z Ameryki Południowej

Cezary Kulesza zdradził, że przeciwnikiem Polaków będzie kadra Chile

Polskę czeka poważny sprawdzian

Mistrzostwa świata w Katarze zainaugurują już pod koniec listopada. W fazie grupowej reprezentację Polski czekają starcia z Argentyną, Meksykiem oraz Arabią Saudyjską.

W ramach przygotowań do prestiżowej imprezy europejskie zespoły mierzą się w ramach Ligi Narodów. Sztab szkoleniowy naciskał na to, aby przed wyjazdem na tegoroczny mundial zagrać z ekipą z Ameryki Południowej, tak by lepiej poczuć klimat nadchodzącej rywalizacji. W mediach mówiło się przede wszystkim o Chile, a mecz z tą drużyną potwierdził prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza przy okazji studia przed spotkaniem z reprezentacją Holandii.

Ostatni mecz z Chile zagramy 16 listopada. Potem wylecimy do Kataru. Trener bardzo chciał grać z reprezentacją z Ameryki Południowej. Myślę, że Chile jest odpowiednim przeciwnikiem – zdradził Kulesza.

Polacy mierzyli się dotąd z Chile tylko raz. Miało to miejsce w 2018 roku, tuż przed mistrzostwami świata w Rosji. Bramki dla Biało-Czerwonych strzelali wówczas Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński.

