W ⅛ finału mundialu w Katarze reprezentacja Polski zmierzy się z Francją. Biało-czerwoni mają świadomość, z jak silnym rywalem przyjdzie im się zmierzyć. Elementy, które przed tym starciem w grze należy poprawić, wskazał Robert Lewandowski.

Biało-czerwoni rozegrali bardzo słabe spotkanie przeciwko Argentynie, a losy awansu wisiały na włosku

W starciu z Argentyną tym razem to Wojciech Szczęsny, a nie Robert Lewandowski odegrał rolę pierwszoplanową. Golkiper reprezentacji Polski wielokrotnie zatrzymywał strzały rywali, a tym jeden z rzutu karnego, którego wykonywał Lionel Messi. Polacy wywalczyli awans do fazy pucharowej, gdzie zmierzą się z Francją. Rywal jest typowany jako jeden z faworytów do triumfu w całym turnieju, dlatego podopiecznych Czesława Michniewicza czeka niełatwe zadanie.

Wiele aspektów gry naszej reprezentacji wymaga poprawy, z czego zdaje sobie sprawę Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski wierzy w awans do ćwierćfinału, co też zaprezentowały kulisy zaprezentowane przez kanał Łączy nas Piłka.

– Tyle lat Polska czekała na awans na mistrzostwach świata, więc jest to wielkie osiągnięcie. Mamy niedosyt z powodu tego, jak graliśmy, ale tak naprawdę od jutra mierzymy się z Francją. Zobaczyliśmy, jaki poziom będzie w tym meczu. Porównując ich do Argentyny, możemy się spodziewać podobnego spotkania. Nic nie mamy nic nie mamy już do stracenia – stwierdził 34-latek.

– Damy radę tylko wtedy, jeśli wyjdziemy z klatą do przodu, będziemy chcieli grać w piłkę i dawać z siebie maksa od pierwszej do ostatniej minuty. Wyciągnijmy wnioski, co zrobiliśmy dzisiaj źle. Jeśli to poprawimy, z Francją może być nawet łatwiej. Gwarantuję Wam to, bo jeśli dobrze przeanalizujemy doświadczenie z tego meczu, to w kolejnym możemy wyjść i grać lepiej nie tylko w defensywie, ale i z piłką. Jestem o tym mocno przekonany i wierzę w to, że mecz z Francją będzie inny – dodał kapitan reprezentacji Polski.

Spotkanie Polski z Francją zostało zaplanowane na niedzielę 4 grudnia o godzinie 16:00.