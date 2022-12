fot. PressFocus Na zdjęciu: Herve Renard

Herve Renard pozwolił sobie na oryginalną wypowiedź przed meczem półfinałowym mistrzostw świata Francja – Maroko. Selekcjoner Arabii Saudyjskiej przyznał, że w środowym spotkaniu będzie kibicował Lwom Atlasu.

Bardzo ciekawie zapowiada się środowa batalia Francja – Maroko na mundialu w Katarze

Przed potyczką na Al Bayt Stadium kilka słów wyraził Herve Renard

Francuz wprost powiedział, że będzie kibicował Maroku

Herve Renard wspiera Maroko

Herve Renard to bez wątpienia jeden z najlepszych trenerów w Afryce. Francuz została trzykrotnie najlepszym trenerem roku w Afryce. W rozmowie z Jeromem Rothenem z RMC Sport stwierdził bez ogródek, że będzie kibicował Maroku w starciu z Francją.

– Mam francuski paszport, jestem Francuzem, ale będę kibicował Maroku. Kiedy pojechałem z tą ekipą na mistrzostwa świata w 2018 roku, przeżyłem fantastyczną przygodę z grupą marokańskich piłkarzy i całym krajem kochającym piłkę nożną – mówił Herve Renard w rozmowie z RMC Sport cytowanej przez Get French Football News.

Hervé Renard : « Je suis français, je suis né en France, j’ai un passeport français mais, demain, je suis désolé je supporterai l’équipe du #MAR. Parce que ce pays m’a marqué, les gens m’ont apporté de l’amour à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. » 🇲🇦 pic.twitter.com/8pzShL5Ek6 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 13, 2022

– Mają tyle pasji – chyba nawet za dużo – i czasami to może boleć. Na razie jest to nagroda wyjątkowa. Kiedy jesteś jednym z największych faworytów, jeśli nie w czołówce, masz dużo do stracenia. A Maroko nie ma nic do stracenia, w pewnym sensie już zdobyło mistrzostwo, osiągnęło maksimum. Teraz wsparcie marokańskich kibiców w połączeniu z presją na Francję może wpłynąć na wynik meczu – na przykład cztery tysiące francuskich kibiców, przeciwko czterdziestu tysiącom marokańskich fanów – podsumował Renard.

