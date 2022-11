fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

We wtorek o godzinie 17 reprezentacja Polski zmierzy się z Meksykiem w 1. kolejce fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Jakich zawodników do gry desygnuje selekcjoner Czesław Michniewicz? Przewidywane składy na mecz “Biało-Czerwonych”.

O godzinie 17 Polska zagra swój pierwszy mecz na mistrzostwach świata w Katarze

Kibice zastanawiają się, kogo do gry pośle Czesław Michniewicz

“Biało-Czerwoni” najprawdopodobniej zagrają w formacji z czterema obrońcami

Polska zaczyna zmagania na mundialu

Po kompletnie nieudanych mistrzostwach świata sprzed czterech lat apetyt w obozie polskiej reprezentacji jest spory. Kibice są świadomi trudnej grupy, ale wierzą w awans do fazy pucharowej. We wtorek “Biało-Czerwoni” zagrają z Meksykiem w ramach 1. kolejki fazy grupowej. Rezultat tego spotkania powinien być bardzo istotny w kontekście układu tabeli, bowiem to te dwie ekipy są typowane do zajęcia miejsca za plecami faworyzowanej Argentyny.

Na kilka godzin przed meczem nie brakuje znaków zapytania. Dotychczas wydawało się, że Polska wyjdzie na to starcie w ustawieniu z trzema środkowymi obrońcami i wahadłowymi, natomiast ostatnie tygodnie przekonują, że Czesław Michniewicz finalnie zdecyduje się na tradycyjny, czteroosobowy blok defensywny. Po udanym sparingu z Chile swoje notowania wyraźnie poprawił Bartosz Bereszyński, który mógłby zagrać na lewej obronie.

“Biało-Czerwoni” dysponują imponującą siłą rażenia, w związku z czym mogą od pierwszej minuty wyjść z dwoma napastnikami. To natomiast oznaczałoby najprawdopodobniej posadzenie Sebastiana Szymańskiego, co wobec jego ostatniej formy wcale nie jest przesądzone.

Spore problemy reprezentacja Polski ma natomiast w środku pola. Regularnych występów w obecnym sezonie nie zaznał Szymon Żurkowski, a bez rytmu meczowego może być także Grzegorz Krychowiak. Ten drugi powinien jednak znaleźć się w wyjściowej jedenastce na Meksyk.

Przewidywane składy na Polska – Meksyk

Polska: Szczęsny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszyński, Krychowiak, Bielik, Zalewski, Zieliński, Szymański, Lewandowski

Meksyk: Ochoa – Sanchez, Moreno, Montes, Gallardo – Alvarez, Herrera, Chavez – Lozano, Vega, Jimenez