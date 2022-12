fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho niewykluczone, że niebawem zakończy współpracę z AS Roma. Corriere dello Sport przekazał, że agent The Special One rozpoczął w czwartek rozmowy z Portugalską Federacją Piłkarską.

Reprezentacja Portugalii aktualnie jest bez selekcjonera

Po zwolnieniu Fernando Santosa kandydatem na opiekuna Selecao jest Jose Mourinho

Corriere dello Sport podaje, że agent The Special One prowadził rozmowy z Portugalską Federacją Piłkarską

Jose Mourinho zostanie nowym selekcjonerem Selecao?

Jose Mourinho jako trener AS Roma wygrał Ligę Konferencji Europy, a w trakcie trwającej kampanii walczy z ekipą z Rzymu o awans do Ligi Mistrzów. Po zwolnieniu Fernando Santosa z funkcji selekcjonera reprezentacji trwają poszukiwania nowego opiekuna Selecao.

Corriere dello Sport podało, że jednym z kandydatów do pracy z reprezentacją Portugalii, jest Jose Mourinho. Doświadczony szkoleniowiec co prawda aktualnie ma pracę, ale jego agent Jorge Mendes odbył już pierwsze spotkanie z prezesem Portugalskiego Związku Piłki Nożnej Fernando Gomesem, omawiając między innymi potencjalną pensję swojego klienta.

Faktem jest natomiast to, że dla Mourinho priorytetem jest praca w ekipie ze Stadio Olimpico. Obecna umowa Portugalczyka obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.

Wczoraj Giallorossi przybyli natomiast do Portugalii na spotkanie kontrolne, Roma zmierzy się z Cadiz na Estadio Municipal w Albufeirze.

