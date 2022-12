Pressfocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Poza prestiżem i bogatym wpisem do CV możliwość sędziowania finału Mistrzostw Świata wiąże się również z atrakcyjnymi zarobkami. Specjalizujący się w biznesie piłkarskim Jaku Szlendak przedstawił, ile zarobić w trakcie mundialu może Szymon Marciniak.

Ogromne zarobki sędziów Mistrzostw Świata

Szymon Marciniak do tej pory miał okazję sędziować dwa mecze na Mistrzostwach Świata w Katarze. Polski arbiter zgarnął bardzo dobre noty, co zaowocowało kolejnym wyróżnieniem. W czwartek FIFA poinformowała, że Marciniak został wyznaczony do poprowadzenia najważniejszego meczu na całym mundialu – finału. W nim Francja zmierzy się z reprezentacją Argentyny.

Naturalnie, w mediach pojawiają się często pytania o to, ile zarabiają sędziowie piłkarscy, którzy mają okazję pracować przy tak prestiżowej imprezie. Tajemnice te odsłonił w czwartek Jakub Szlendak, który specjalizuje się w piłkarskim biznesie. Na Twitterze opublikował on, na jakie zarobki mogą liczyć arbitrzy na Mistrzostwach Świata w Katarze. Zaznaczył również, ile konkretnie zarobi Szymon Marciniak.

Ile zarobi w czasie mundialu sędzia Szymon Marciniak?



-> 70k USD to pensja podstawowa dla każdego sędziego głównego na turnieju,

-> 3k USD za mecz fazy grupowej,

-> 10k USD za mecz 1/8 Argentyna – Australia,

-> 10k USD zarobi za finał.



=93k USD

=410k zł https://t.co/gNatcEAkFv — Kuba Szlendak (@KubaSzlendak) December 15, 2022

Łącznie, polski arbiter może zarobić na mundialu w Katarze aż 93 tysiące dolarów. Przekłada się to na 410 tysięcy złotych. Na tę kwotę składają się: pensja podstawowa (70 tysięcy dolarów), mecz fazy grupowej (3-5 tysięcy), mecz 1/8 finału (10 tysięcy) oraz mecz finałowy (10 tysięcy).

Finał Mistrzostw Świata odbędzie się w niedzielę 18 grudnia. Szymon Marciniak po raz pierwszy zagwiżdże o godzinie 16:00.