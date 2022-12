fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Francja - Polska

W meczu Francja – Polska lepszy okazał się mistrz świata (3:1). Noty wystawione przez L’Équipe nie odzwierciedlają przebiegu tego spotkania.

Polska zagrała dobre spotkanie z Francją

Inaczej sytuację widzi L’Équipe

Różnica w pomeczowych notach jest spora

L’Équipe nie doceniło występu polskiej kadry

Reprezentacja Polski zebrała sporo zasłużonej krytyki po fazie grupowej mistrzostw świata. Oglądanie naszej kadry długimi fragmentami nie należało do najprzyjemniejszych zajęć. Biało-czerwoni wyszli jednak z grupy i w 1/8 finału trafili na Francję. Ku zaskoczeniu kibiców, starcie z mistrzem świata wyglądało imponująco.

Polacy do przerwy przegrywali z Francją, chociaż mogli prowadzić, gdyby lepiej przymierzył Piotr Zieliński. To właśnie on był jednym z najlepszych zawodników w zespole Czesława Michniewicza. Nie odzwierciedla tego pomeczowa nota wystawiona przez L’Équipe. Pomocnik Napoli został oceniony na 4 w skali 1-10. Na 4 według francuskiego medium zasłużyli też: Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Bartosz Bereszyński oraz Przemysław Frankowski.

Najwyższa nota dla polskiego piłkarza za starcie z Francją to 5. Otrzymał ją świetny Wojciech Szczęsny, aktywny Jakub Kamiński oraz niewidoczny Sebastian Szymański, który opuścił boisko po około godzinie gry. Polska straciła z Francję trzy gole. Mimo tego trudno zrozumieć dlaczego na ocenę 3 zostali ocenieni: Matty Cash, Kamil Glik i Jakub Kiwior. Dla porównania, najgorszy w kadrze Francji był według L’Équipe Jules Kounde (nota 4). Większość Trójkolorowych dostała 5 i 6. Najlepiej wypadł Kylian Mbappe, który został oceniony na 8.

