The Athletic uznał spotkanie pomiędzy reprezentacją Polski a Meksykiem za najgorsze podczas zakończonego właśnie mundialu. Inne spotkania Biało-czerwonych również nie znalazły się w czołówce. Kolejnym kamyczkiem do ogródka Czesława Michniewicza jest statystyka dot. liczby oddanych strzałów na mecz. Nikt nie był pod tym względem gorszym od Polaków.

Reprezentacja Polski awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata w Katarze

Mimo tego nie pozostawiła po sobie dobrego wrażenia

Biało-czerwoni zanotowali najmniejszą liczbę oddanych strzałów na mecz spośród wszystkich 32 zespołów uczestniczących w mundialu

Tylko siedem strzałów Polaków w czterech meczach mundialu

Choć reprezentacja Polski pożegnała się z Mistrzostwami Świata w Katarze ponad dwa tygodnie temu, wciąż nie milkną echa na temat jej występów. Rzecz jasna, opinia publiczna skupia się teraz na przyszłości Czesława Michniewicza lub poszukiwaniach nowego selekcjonera. Warto jednak jeszcze raz przyjrzeć się samemu aspektowi sportowemu Biało-czerwonych. Tak, udało im się po raz pierwszy od 1986 roku awansować z grupy do 1/8 finału. Na tym, jednak, a także indywidualnej postawie kilku zawodników, pochwały się kończą. Portal The Athletic sklasyfikował wszystkie spotkania zakończonego turnieju od najlepszego do najgorszego. Trudno się dziwić, że starcie Polska – Meksyk zajęło ostatnie miejsce w tym rankingu. Jest jednak dużo “twardsza” statystyka obnażająca fatalną postawę Biało-czerwonych w Katarze.

Mowa tu o liczbie celnych strzałów oddanych podczas turnieju, a także średniej takich uderzeń na mecz. Najwięcej uderzeń w światło bramki oddali Argentyńczycy – aż 48. Jako, że doszli do finału, nie przodują jednak w statystyce średniej strzałów celnych na mecz. W tym przypadku najlepsi okazali się Brazylijczycy, którzy średnio oddali 8,20 takiego uderzenia w przeliczeniu na jedno starcie. Łącznie Canarinhos strzelali celnie 41 razy.

Na przeciwległym biegunie klasyfikacji znajdują się właśnie Polacy. Zajmują ostatnie, 32. miejsce, ze słabiutką średnią 1,75 uderzenia w światło bramki na spotkanie. Łącznie udało im się to zaledwie siedmiokrotnie. Pod tym względem znalazły się dwie gorsze ekipy – Katar i Kanada. Każda z nich zakończyła jednak swoją przygodę w Katarze już po fazie grupowej. Podopieczni Czesława Michniewicza mieli zaś szansę na poprawienie wyniku w przegranym pojedynku z Francją. Poniżej można prześledzić całe zestawienie.

Oto ostateczna klasyfikacja według średniej liczby strzałów w światło bramki na jeden mecz na Mundialu w Katarze: pic.twitter.com/28zv5F6ytD — Wojciech Frączek (@WojtekFraczek1) December 19, 2022

