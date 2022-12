fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Polski Związek Piłki Nożnej staje przed kluczową decyzją dotyczącą przyszłości reprezentacji Polski. Selekcjonerem wciąż jest Czesław Michniewicz, choć jego kontrakt wygasa wraz z końcem roku. W rozmowie z Interia.pl Cezary Kulesza podsumował występ na mundialu oraz zareagował na doniesienia o kryterium wyboru nowego trenera.

Ważą się losy przyszłości Czesława Michniewicza

Polski Związek Piłki Nożnej rozważa pozyskanie nowego selekcjonera

Cezary Kulesza reaguje na plotki o kryterium wyboru

“To absurd”

Reprezentacja Polski zanotowała dobry wynik na mistrzostwach świata w Katarze, ale pomimo tego atmosfera wokół niej jest bardzo napięta. Niemal codziennie pojawiają się nowe informacje, które burzą nastroje wśród kibiców. Ogromnym echem odbiła się kwestia premii, które miały zostać wypłacone po awansie do fazy pucharowej, a także relacji selekcjonera ze sztabem oraz zawodnikami.

Przyszłość Czesława Michniewicza stoi pod znakiem zapytania. Polski Związek Piłki Nożnej nie zdecydował się na skorzystanie z klauzuli przedłużającej jego kontrakt, choć dalsza współpraca nie jest wykluczona. W mediach mówi się natomiast o kolejnych kandydatach na nowego selekcjonera. Co ciekawe, jednym z kryteriów wyboru miała być znajomość języka polskiego, bowiem komunikacja po angielsku sprawia trudności w związku piłkarskim. Te plotki zdementował Kulesza.

– Ciekawi mnie skąd biorą się takie plotki. Albo ta, że kluczowym kryterium wyboru selekcjonera jest znajomość przez kandydata języka polskiego lub rosyjskiego. Żebym mógł się z nim dogadać. To absurd. Nigdy takiego kryterium nie było i obecnie również go nie ma. Selekcjoner powinien być dobry, jego paszport nie ma decydującego znaczenia – zapewnia.

Celem postawionym przed Michniewiczem był awans do fazy pucharowej, co udało mu się zrealizować. Prezes PZPN podsumował występ “Biało-Czerwonych”.

– Jeśli chodzi o cel sportowy to selekcjoner go zrealizował. Nie ma tu żadnych wątpliwości. Wyjście z grupy było minimum, jakiego od niego oczekiwaliśmy, i to zostało zrealizowane. Dodatkowo awansowaliśmy do kolejnej fazy turnieju po 36 latach przerwy, pokonaliśmy niemoc przez którą trzeci mecz od dawna był tylko o honor.

– Natomiast inną kwestią jest styl, w jakim reprezentacja osiągnęła ten cel. Po meczu z Francją kilku piłkarzy, w tym Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, jednoznacznie powiedziało, że mogliśmy grać odważniej, ofensywniej. Ja też tak uważam. Mamy potencjał, mamy odpowiednich wykonawców – przekonuje.

