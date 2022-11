Reprezentacja Polski pokonała 2:0 Arabię Saudyjską i awansowała na pierwsze miejsce w tabeli grupy C. Sprawdź kiedy Biało-czerwoni awansują do 1/8 finału. Reprezentacja Polski w ostatniej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata będzie walczyć o awans do 1/8 finału Biało-czerwoni w środę zmierzą się z Argentyną Zdobycie jednego punktu w tym spotkaniu zagwarantuje polskiej drużynie awans

Czytaj dalej…