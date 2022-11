PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick rozwiał wszelkie wątpliwości i ogłosił kadrę reprezentacji Niemiec na mistrzostwa świata w Katarze. Lista zawiera 26 nazwisk. Na uwagę zasługuje powrót Mario Goetze czy obecność 17-letniego Youssoufy Moukoko.

Znamy 26-osobowy skład reprezentacji Niemiec na mundial w Katarze

Wśród powołanych nie brakuje takich gwiazd jak Manuel Neuer czy Jamal Musiala

Na liście zabrakło natomiast mających problemy ze zdrowiem Marco Reusa i Timo Wernera

Wszystko jasne – poznaliśmy kadrę Niemiec na MŚ 2022

Hansi Flick, który od półtora roku pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Niemiec, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej przedstawił kadrę swojej drużyny na zbliżający się wielkimi krokami mundial w Katarze. Przypomnijmy, że start tej prestiżowej imprezy już 20 listopada.

Powołani do 26-osobowego składu Niemiec zostali tacy piłkarze jak między innymi Manuel Neuer (Bayern Monachium), Antonio Ruediger (Real Madryt), Jamal Musiala (Bayern Monachium) czy Kai Havertz (Chelsea). Do Kataru nie polecą natomiast Timo Werner i Marco Reus, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Niespodzianką jest brak Matsa Hummelsa. Do kadry po pięciu latach wraca za to Mario Goetze.

Nasi zachodni sąsiedzi na mistrzostwach świata zagrają w grupie E, gdzie zmierzą się z Hiszpanią, Japonią oraz Kostaryką. Pierwszy mecz popularnych “Die Mannschaft” na najważniejszej imprezie piłkarskiej tego roku już w środę 23 listopada o godzinie 14:00, a rywalem podopiecznych Hansiego Flicka będą zawodnicy z “Kraju Kwitnącej Wiśni”.

Niemcy cztery razy w historii sięgnęli po tytuł mistrza świata – miało to miejsce w 1954, 1974, 1990 oraz 2014 roku, kiedy to finale przeciwko Argentynie do siatki trafił Mario Goetze (1:0).

Oficjalna kadra Niemiec na mistrzostwa świata

Bramkarze: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp.

Obrońcy: Armel Bella-Kotchap, Matthias Ginter, Christian Guenter, Thilo Kehrer, Lukas Klostermann, David Raum, Antonio Ruediger, Nico Schlotterbeck, Niklas Suele

Pomocnicy: Julian Brandt, Niclas Fuellkrug, Leon Goretzka, Mario Götze, Ilkay Guendogan, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Jamal Musiala.

Napastnicy: Karim Adeyemi, Serge Gnabry, Kai Havertz, Youssoufa Moukoko, Thomas Müller, Leroy Sane.

