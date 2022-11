fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Za kilka dni rozpoczną się mistrzostwa świata w Katarze. Jednym z faworytów do końcowego triumfu jest reprezentacja Brazylii. Gwiazda zespołu z Ameryki Południowej Neymar uważa, że to może być dla niego ostatni mundial.

Mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się już 20 listopada

Reprezentacja Brazylii jest jednym z głównych faworytów do zwycięstwa

Neymar zakłada, że to może być dla niego ostatni mundial

Neymar zapewnia, że zagra najlepiej, jak potrafi

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w Katarze. Mecz otwarcia zaplanowano na 20 listopada. Za jednego z głównych faworytów do końcowego triumfu uważa się reprezentację Brazylii. Fantastycznie w tym sezonie spisuje się Neymar, który wspólnie z Leo Messim i Kylianem Mbappe stworzył zabójczy tercet w Paris Saint-Germain.

Brazylijska kadra jest przepełniona jakościowymi zawodnikami w ofensywie. Nie ulega wątpliwościom, że największą gwiazdą będzie właśnie Neymar, który jest nadzieją kibiców na udany wynik. Skrzydłowy zapewnia, że zamierza pokazać się z jak najlepszej strony, gdyż mogą to być dla niego ostatnie mistrzostwa.

– Będę występował tak, jakby to był mój ostatni mundial. Rozmawiałem o tym z ojcem. Każdy mecz potraktuję jak ostatni w kadrze. Nie wiadomo, co będzie jutro. Nie gwarantuję, że pojawię się na kolejnych mistrzostwach świata. Występy w reprezentacji Brazylii to moje marzenie. Spełniałem je nie tylko dla siebie, ale dla moich przyjaciół, którzy nie mogli grać zawodowo, dla mojego ojca, dla mojego dziadka, dla mojej rodziny. Występy w drużynie narodowej to coś surrealistycznego – przekonuje Neymar.

Zobacz również: “Argentyna nie musi polegać tylko na Messim”