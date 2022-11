PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Angel Di Maria podkreśla, że ​​Argentyna nie zawsze musi polegać na Lionelu Messim. Mimo to zawodnik Juventusu dodaje, że gwiazdor PSG na boisku staje się obcym z innej planety.

Di Maria uważa, że Messi jest najlepszy na świecie

Gracz Juventusu dodaje, że Argentyna nie musi polegać tylko na nim

Di Maria czuje się zaszczycony grą razem z Messim

Di Maria chwali Messiego przed mundialem

Angel Di Maria postanowił pochwalić Lionela Messiego przed rozpoczynającym się mundialem w Katarze i zasypał swojego kolegę z reprezentacji wieloma pochwałami. Jednak zawodnik Juventusu podkreślił również, że Argentyna nie zawsze musi patrzeć na 35-latka, aby osiągać dobre wyniki.

– Dla mnie możliwość bycia u boku Leo jest czymś niesamoiwtym. On jest najlepszy na świecie, jak obcy z innej planety i nie zmęczy mnie mówienie tego. I powiem to jeszcze raz: gra z Leo to najlepsze co mnie spotkało w karierze. Spędziliśmy razem wiele lat w reprezentacji, a także w jednym klubie. Oglądanie go na co dzień jest o wiele przyjemniejsze – stwierdził Di Maria.

– Zawsze staram się nawiązać z nim kontakt na boisku, znaleźć go podaniem. Ale trzeba zastanowić się, kiedy jest to najlepszy moment. W kadrze mamy wielu znakomitych zawodników, dlatego Argentyna nie musi polegać na jednym piłkarzu – dodał zawodnik Juventusu.

Di Maria i Messi mają wspólnie na swoim koncie 66 trofeów, ale jeszcze w swojej karierze nie sięgnęli po tytuł mistrza świata.

Argentyna na mundialu w Katarze będzie rywalizować z Polską, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Pierwszy meczu turnieju rozegra 22 listopada.

Zobacz również: Messi wymienia faworytów do mundialu. “Jesteśmy w dobrym momencie”