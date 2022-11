fot. PressFocus Na zdjęciu: Gary Neville

Gianni Infantino jako prezydent FIFA w sobotę rano na konferencji prasowej podpadł mocno opinii publicznej. Prezydent FIFA wziął w obronę kraj gospodarza mistrzostw świata, który w powszechnej opinii ma na swoich rękach krew tysiąca pracowników migrujących. Sternik Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej został skrytykowany w dosadnych słowach przez Gary’ego Neville’a.

Gianni Infantino swoim sobotnim wystąpieniem zszokował opinie publiczną

Na słowa prezydenta FIFA zareagował Gary Neville

Anglik nie szczędził krytycznych słów w kierunku 52-latka

Gary Neville skrytykował występienie Gianniego Infantino

Gianni Infantino to według wielu opinii osoba, która dla pieniędzy jest w stanie zrobić wszystko. Między innymi z tego powodu 52-latek stara się bronić Kataru, czyli kraju gospodarza mistrzostw świata. Mimo że tydzień temu nawet Sepp Blatter przyznał, że błędem było przyznanie Katarowi mundialu w 2022 roku.

Na dużą krytykę prezydenta FIFA zapracował u Gary’ego Neville’a. Anglik nie zostawił suchej nitki na działaczu.

– Infantino to okropna twarz piłki nożnej. Powinien łączyć ludzi, a nie odpowiadać przed jednym czy dwoma narodami. On musi być ponad to – mówił Neville w rozmowie z beIn Sports.

– Niektóre z jego wczorajszych wypowiedzi były absolutnie skandaliczne. Nie powinien był tego mówić – kontynuował Anglik.

– Mam dość przywódców takich jak: Boris Johnson, Donald Trump, Gianni Infantino, czy Joseph Blatter, którzy nie łączą ludzi, oni ich dzielą. Nawet jeśli próbują pokazać, że jednoczą ludzi, to nie jest tak – przekonywał były piłkarz reprezentacji Anglii i Man Utd.

– Podróżowałem po całym świecie, grając dla Manchesteru United i nie ma wątpliwości, że powinniśmy pokazywać futbol całemu światu – zaznaczył Neville.

– FIFA to złe odzwierciedlenie futbolu. To świetna gra, która cieszy się cały świat i myślę, że FIFA musi się zjednoczyć – podsumował Anglik.

