fot. PressFocus Na zdjęciu: Katarczycy

Mistrzostwa świata w piłce nożnej organizowane przez Katar budzą mnóstwo kontrowersji. Tymczasem prezentujemy informacje, ile ten kraj wydał pieniędzy na organizację mundialu. Suma może szokować.

XXII mistrzostwa świata w piłce nożnej już wystartowały

Emocji w starciu Katar – Ekwador nie brakowało

Ciekawe jest natomiast to, ile na mundial zostało wydanych pieniędzy

Mundial 2022: Katar wydał krocie na organizację mistrzostw świata

Mistrzostwa świata w Katarze to pierwszy tego typu turniej rozgrywany na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie to pierwszy mundial, który odbywa się jesienią. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma fakt, że od czerwca do lipca temperatury w Katarze oscylują w granicach ponad 40 stopni Celsjusza.

Mundial na Bliskim Wschodzie rozgrywany będzie na ośmiu stadionach. Według informacji Doha News kosztowały one mniej więcej 6,5 miliarda dolarów. Mimo że na początku prognozy wskazywały, że obiekty mają kosztować cztery miliardy euro.

Zobacz także:

Ceremonia otwarcia MŚ 2022 za nami: mundial otwarty [WIDEO] Ceremonia otwarcia mistrzostwa świata w piłce nożnej w Katarze za nami. Wziął w niej udział przede wszystkim aktor Morgan Freeman, wymieniając kilka słów w dialogu, w którym gospodarz turnieju zdefiniował Katar jako bardzo gościnny kraj. W niedzielę 20 listopada zostały otwarte XXII mistrzostwa świata w piłce nożnej Turniej w Katarze potrwa do 18 grudnia Obrońcą Czytaj dalej…

Mnóstwo pieniędzy pochłonęły nie tylko stadiony, ale również metro, licząc 76 kilometrów, mające 37 stacji. Jego koszt wyniósł ponad 30 miliardów dolarów. Tymczasem lotnisko Hamad International do kolejne 14 miliardów dolarów.

Turniej w Katarze potrwa od 20 listopada do 18 grudnia. Obrońcą mistrzowskiego tytułu jest Francja, która na mistrzostwach świata w Rosji w finale pokonała Chorwację (4:2). Reprezentacja Polski w grupie C będzie natomiast rywalizować z: Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz z Argentyną.

Czytaj więcej: MŚ 2022: spalony widmo w meczu Katar – Ekwador? Co ma wisieć nie utonie