Pressfocus Na zdjęciu: Olivier Giroud

Jeszcze do niedawna udział Oliviera Girouda w Mistrzostwach Świata w Katarze wydawał się wątpliwy. Dziennikarze RMC Sport nie mają jednak wątpliwości, że dzięki serii udanych występów w tym sezonie napastnik Milanu wywalczył sobie miejsce w kadrze reprezentacji Francji na mundial.

Olivier Giroud ma ogromną nadzieję na powołanie do reprezentacji Francji na mundial

Napastnik Milanu znajduje się w dobrej formie i potwierdza swoją przydatność dla zespołu

Zdaniem francuskich mediów udało mu się przekonać Didiera Deschampsa

Giroud wywalczył bramkami miejsce w kadrze na mundial

Olivier Giroud rozgrywa bardzo udany sezon w barwach AC Milanu. Napastnik regularnie trafia do siatki, a Rossoneri wygrywają kolejne mecze, pozostając w grze o mistrzostwo Włoch. 36-latek marzy o wyjeździe na Mistrzostwa Świata do Kataru wraz z reprezentacją Francji, choć jeszcze do niedawna nie wydawał się ku temu bliski.

Dziennikarze RMC Sport przekonują, że za sprawą udanych występów w barwach Milanu Giroud wywalczył sobie miejsce w 26-osobowej kadrze Trójkolorowych na mundial. Didier Deschamps nie może przejść obojętnie obok dobrej formy piłkarza Rossonerich, który posiada wiele atutów.

Imaginez, Olivier Giroud qui bat le record de Thierry Henry en finale et qui offre la Coupe du monde à la France…



On rigole… mais imaginez quand même. 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/Sg4NMzVqwA — Actu Foot (@ActuFoot_) November 6, 2022

Już podczas ostatniego zgrupowania reprezentacji 36-latek pokazał, że wciąż może być przydatny dla kadry, strzelając bramkę w meczu z Austrią i notując przyzwoity występ przeciwko Danii. W barwach narodowych ma on na koncie już 49 trafień i brakuje mu jedynie dwóch goli do wyrównania rekordu należącego do Thierry’ego Henry’ego, pod względem liczby trafień dla Trójkolorowych.