fot. PressFocus Na zdjęciu: Richarlison

Reprezentacja Argentyny na czele z Lionelem Messim wygrała mistrzostwo świata, pokonując w finale Francję w konkursie jedenastek. Emocji i zwrotów akcji w starciu na Lusail Iconic Stadium nie brakowało. Dwa trafienia w ostatnim meczu turnieju zaliczył kapitan Albiceleste, a hat-tricka skompletował Kylian Mbappe. Tymczasem poniżej prezentujemy zestawienie z najpiękniejszymi golami turnieju.

Mundial w Katarze dobiegł końca, więc nadszedł czas na podsumowania

Goal.pl prezentuje zestawienie z najpiękniejszymi golami turnieju

W trakcie mistrzostw świata nie brakowało pieknych uderzeń z dystansu, czy głową

Duż uwagę fanów zwróciły też gole po ekwilibrstycznych popisach

TOP najpiękniejsze gole mistrzostw świata w Katarze

Reprezentacja Argentyny została w niedzielę 18 grudnia po raz trzeci w historii mistrzem świata. Albiceleste zaliczyli jednocześnie kolejny spektakularny sukces pod wodzą Lionela Scaloniego. 2021 rok upłynął pod znakiem triumfu Argentyńczyków w Copa America.

W fazie grupowej mistrzostw świata odbyło się 48 meczów, w których padło 120 bramek. Średnio 2,5 gola na spotkanie. 40 procent meczów zakończyło się rezultatami, w których padło powyżej 2,5 bramki na spotkanie. Tymczasem w 60 procentach meczów padło poniżej 2,5 bramki na spotkanie.

W fazie pucharowej odbyło się z kolei 16 meczów. Padło w nich 57 goli, czyli 3,57 na spotkanie. W aż 13 spotkaniach miały miejsce wyniki, gdzie padło powyżej 2,5 bramki. Tymczasem w zaledwie trzech potyczkach było poniżej 2,5 bramki.

Które trafienia najbardziej utkwiły w pamięci? Jakie gole były najładniejsze? Po których można było sobie uzmysłowić, że taka bramka będzie kojarzona zawsze z mundialem w Katarze? Staraliśmy się poniżej subiektywnie przedstawić najładniejsze gole katarskich mistrzostw świata. Nie brakowało trafień głową, czy uderzeń z dystansu. Oto najpiękniejsze gole mundialu 2022, które bez wątpienia nie zostaną szybko zapomniane.

Salem AL DAWSARI (Arabia Saudyjska – Argentyna faza grupowa)

Już w drugi dzień mistrzostw świata w Katarze doszło do sensacji, gdy Arabia Saudyjska pokonała Argentynę (2:1). Jednym z bohaterów Zielonych Sokołów został Salem Al Dawsari, który zdobył bramkę na 2:0 dla Saudyjczyków, kierując piłkę do siatki w 48. minucie. W drugiej połowie Albiceleste co prawda zaczęli gonić, ale zdobyli tylko jedną bramkę. Kluczowy dla losów rywalizacji był gol strzelony przez 31-latka, który popisał się uderzeniem z prawej nogi, wykorzystując wolną przestrzeń, która pojawiła się obok niego. Nie mniej imponująca była celebracja po zdobytej bramce, gdy Al Dawsari zrobił gwiazdę, a następnie salto w tył.

𝐒𝐄𝐍𝐒𝐀𝐂𝐉𝐀❗ 𝐀𝐫𝐚𝐛𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐰𝐚𝐝𝐳𝐢 𝐳 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐲𝐧𝐚̨ 𝟐:𝟏❗



𝐓𝐑𝐖𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 🇦🇷🆚🇸🇦 ▶️ https://t.co/BHeSijUVsI pic.twitter.com/LmQHJ0cRde — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 22, 2022

Vincent ABOUBAKAR (Kamerun – Serbia faza grupowa)

Według wielu głosów ekspertów konfrontacja Kamerunu z Serbią w drugiej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata była jedną z najciekawszych na katarskim mundialu. Spotkanie zakończyło się remisem (3:3), a kapitalnego gola w tym meczu strzelił Vincent Aboubakar, który zdobywając bramkę kontaktową, popisał się bardzo efektownym lobem. Środkowy napastnik Al-Nassr najpierw zostawił za sobą Nemanję Maksimovicia, a następnie upokorzył bramkarza Vanję Milinkovicia-Savicia. Po przelobowaniu golkipera Serbów piłka odbiła się jeszcze tuż przed linią bramką, a następnie wylądowała w siatce. Trafienie było jeszcze weryfikowane przez VAR, ale ostatecznie bramka została uznana. Aboubakar wpisał się też na listę strzelców w starciu z Brazylią, a po tej bramce za ściągnięcie koszulki zobaczył drugą żółtą kartkę. Zawodnik został w konsekwencji ukarany czerwoną kartką.

Luis CHAVEZ (Meksyk – Arabia Saudyjska faza grupowa)

W starciu Meksykanów z Saudyjczykami padło jedno z najpiękniejszych trafień na katarskim mundialu ze stałego fragmentu gry. W roli głównej wystąpił Luis Chavez, odpalając pocisk ziemia-powietrze. Piłka po uderzeniu zawodnika El Tri przeleciała nad głowami jego kolegów z zespołu i saudyjskimi obrońcami, a następnie wpadła do siatki. Było to trafienie dające Meksykanom nadzieję na awans do fazy pucharowej. Według zaawansowanych danych FIFA piłka osiągnęła maksymalną prędkość 121,7 mil na godzinę. To był gol po najmocniejszym uderzeniu w fazie grupowej katarskiego mundialu.

Kylian MBAPPE (Francja – Polska faza grupowa)

Reprezentacja Francji bez większego kłopotu wywalczyła w starciu z Polską awans do 1/4 finału mistrzostw świata. Kluczową postacią w szeregach drużyny Didiera Deschampa był Kylian Mbappe. Zawodnik PSG okrasił występ przeciwko Biało-czerwonym dubletem, a szczególnie efektowny był gol na 2:0 dla Tricolore. Mbappe w doliczonym czasie rywalizacji otrzymał podanie od Marcusa Thurama, a następnie oddał mocny strzał z prawej nogi, po którym żadnych szans na udaną obronę nie miał Wojciech Szczęsny.

Youssef EN-NESYRI (Maroko – Portugalia 1/4 finału)

Reprezentacja Maroka była największym pozytywnym zaskoczeniem katarskiego mundialu. Zawodnicy Lwów Atlasu dotarli aż do półfinału turnieju. Tymczasem w walce o znalezienie się w gronie czterech najlepszych drużyn turnieju okazali się lepsi od Portugalczyków. Było to efektem gola Youssefa En-Nesyriego, który uderzeniem głową pokonał golkipera rywali, wyskakując na niezwykłą wysokość, po której zapisał się w księdze rekordów. Napastnik Sevilli pod tym względem dorównał wyczynom Cristiano Ronaldo, który w przeszłości strzelał gole z niezwykłej wysokości, bazując na swojej niezwykłej skoczności.

Kylian MBAPPE (Argentyna – Francja finał)

Kylian Mbappe z ośmioma golami został najlepszym strzelcem mundialu w Katarze. W ostatnim meczu turnieju 23-latek skompletował hat-tricka, a najpiękniejszego gola dnia strzelił, gdy doprowadził do remisu na 2:2. Popisał się fantastycznym strzałem z woleja, po którym Emiliano Martinez mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem. Dzięki temu trafieniu Trójkolorowi wywalczyli możliwość gry w dogrywce, które też nie wyłoniła zwycięzcy. Tricolore w konkursie jedenastek przegrali natomiast 2:3 z Argentyną.

Julian ALVAREZ (Argentyna – Chorwacja 1/2 finału)

Reprezentacja Argentyny zdobyła mistrzostwo świata w 2022 roku. W drodze do tego sukcesu Albiceleste strzelili wiele ładnych goli, ale najładniejszy padł prawdopodobnie w starciu z Chorwacją, gdy Julian Alvarez wykorzystał podanie od Lionela Messiego. Zawodnik PSG wyróżnił się kapitalną akcją, którą do końca kariery na pewno zapamięta Josko Gvardiol. Chorwacki defensor był zuszony od oglądania pleców kapitana Albiceleste. Następnie Messi wyłożył piłkę jak na tacy napastnikowi Man City, któremu pozostało tylko dopełnić formalności.

RICHARLISON (Brazylia – Serbia faza grupowa)

Reprezentacja Brazylii w swoim pierwszym meczu na katarskim turnieju mierzyła się z Serbią. Canarinhos wygrali 2:0, a bohaterem spotkania został Richarlison, który strzelił w tym starciu dwa gole. Wyjątkowej urody było drugie trafienie zawodnika Tottenhamu Hotspur. Otrzymał podanie od Viniciusa Juniora, szybko skontrolował piłkę, podbijając ją sobie, a następnie oddał kapitalny uderzenie z przewrotki. Warto zaznaczyć, że ten strzał nie był dziełem przypadku, bo już po meczu światło dzienne ujrzały materiały wideo, gdy Richarlison trenował tego typu uderzenia. Zdecydowanie gol Brazylijczyka był ozdobą starcia z reprezentacją Serbii.

Czytaj więcej: Świetny Martinez, geniusz Messi i supersnajper Mbappe, czyli jedenastka katarskiego mundialu