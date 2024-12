Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Borussia – Barcelona: gdzie oglądać?

Mecz na Signal Iduna Park to zdecydowanie jeden z ciekawiej zapowiadających się meczów 6. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Obie drużyny po pięciu rozegranych kolejkach mają na swoim koncie po 12 punktów i są bezpośrednimi rywalami w walce o miejsce w pierwszej ósemce. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że zwycięzca tego meczu zagwarantuje sobie grę w 1/8 finału rozgrywek. Środowe spotkanie będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

Borussia – Barcelona: transmisja w TV

Mecz BVB – Barcelona rozegrany zostanie 11 grudnia (środa) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale CANAL+ Extra 1. Rywalizację skomentują Bartosz Gleń i Tomasz Ćwiąkała.

Borussia – Barcelona: transmisja online

Środowe spotkanie w Dortmundzie będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu także korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz możesz zgarnąć kod dający dostęp na 30 dni do pakietu Super Sport, pozwalającego oglądać między innymi wszystkie mecze Ligi Mistrzów. Co trzeba zrobić?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Kod otrzymasz drogą sms albo email, stosownie do wyrażonej zgody. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 480. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Inną opcją na uzyskanie dostępu do usługi CANAL+ online, jest wykupienie dostępu. Teraz jest to możliwe w świetnej ofercie. Za pierwszy miesiąc dostępu do pakietu Super Sport zapłacisz tylko 20 zł. Oferta obowiązuje tylko do 11 grudnia i można skorzystać z niej rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 150 na celny strzał Lewandowskiego

Świetną promocję na środowy mecz przygotował Superbet. Pozwala zgarnąć aż 300 zł bonusu za wytypowanie choćby jednego celnego strzału Roberta Lewandowskiego. Wystarczy do tego zakład za 2 zł. Poniżej wyjaśniamy jak skorzystać z tej oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOAL, akceptując zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł Zagraj za 2 zł zakład pojedynczy na celny strzał Roberta Lewandowskiego w meczu z Borussią (zakład zaliczany do promocji: Zawodnik – Liczba celnych strzałów – Lewandowski, Robert – 0.5+) Jeżeli Lewandowski odda celny strzał, otrzymasz dodatkowy bonus 300 zł

BVB – Barcelona: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? wygraną BVB

remisem

wygraną Barcelony wygraną BVB

remisem

wygraną Barcelony 0 Votes

BVB – Barcelona: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem do zwycięstwa w środowym meczu jest FC Barcelona, ale w żadnym wypadku nie pozbawiają również szans gospodarzy. Ci będą mieli po swojej stronie poważny atut w postaci gry przed własną publicznością.

Borussia Dortmund FC Barcelona 3.30 4.00 2.10 Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie oglądać mecz Borussia – Barcelona? Transmisja spotkanie będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 oraz w internecie w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się spotkanie Borussia – Barcelona? Mecz odbędzie się w środę (11 grudnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.