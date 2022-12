fot. PressFocus Na zdjęciu: Polska - Francja

Reprezentacja Polski gra z Francją o awans do ćwierćfinału mistrzostw świata w Katarze. Na kilka minut przed przerwą Olivier Giroud wyprowadził Francuzów na prowadzenie

Polska gra z Francją o ćwierćfinał mistrzostw świata

Tuż przed przerwą Francuzi wyszli na prowadzenie

Bramkę na 1-0 zdobył Olivier Giroud

Giroud daje prowadzenie Francuzom

Reprezentacja Polski wywalczyła awans do fazy pucharowej z drugiego miejsca, co oznaczało, że o ćwierćfinał mistrzostw świata zagra z Francuzami. Po fatalnym meczu przeciwko Argentynie brakowało wśród kibiców nadziei na udany wynik.

W wyjściowej jedenastce Polaków zabrakło miejsca dla drugiego napastnika. Czesław Michniewicz postawił na osamotnionego Roberta Lewandowskiego i trzech zawodników w środku pola. Do pierwszego składu wrócił Sebastian Szymański, który grał tylko w pierwszym spotkaniu z Meksykiem.

Od pierwszej minuty “Biało-Czerwoni” ambitnie prezentują się przeciwko obecnym mistrzom świata. Skutecznie odbierają piłkę na połowie rywala oraz starają się utrzymywać przy piłce. Więcej okazji do objęcia prowadzenia mieli natomiast Francuzi.

W 13. minucie na strzał z dystansu zdecydował się Aurelien Tchouameni, lecz Wojciech Szczęsny nie dał się zaskoczyć.

Później Francuzi zmarnowali bardzo dogodną okazję. Błąd popełnił Przemysław Frankowski, który próbując utrzymać piłkę w boisku zagrał do Ousmane Dembele. Ten popędził na bramkę i zagrał do Oliviera Girouda, który pomylił się w bardzo prostej sytuacji i nie trafił do siatki.

Polacy również się odgryzali. W 38. minucie Bartosz Bereszyński oszukał rywala na boku boiska i podał do Piotra Zielińskiego, który uderzył prosto w Hugo Llorisa. Piłka nie wpadła do bramki również po dwóch dobitkach.

Podczas tej jednej akcji oddaliśmy 𝘄𝗶𝗲̨𝗰𝗲𝗷 strzałów na bramkę niż w trakcie całego mundialu! 🙆‍♂️



Zielu! Jak to nie wpadło⁉️



𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐌𝐈𝐒𝐉𝐀 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 ▶ https://t.co/vp3JDsZPyX

__________#FRAPOL 🇫🇷🇵🇱 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧• #Mundialove 󠁢 pic.twitter.com/llkOpkcHFG — TVP SPORT (@sport_tvppl) December 4, 2022

Polacy nie popełniali wielu błędów w defensywie. do takowego doszło natomiast w 44. minucie, co Francuzi bezwzględnie wykorzystali. Giroud bez presji obrońców przyjął piłkę w polu karnym i pokonał bezbronnego Szczęsnego. Do przerwy Polacy przegrywają 0-1.