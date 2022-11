PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Grupa E mistrzostwa świata to jedna z najciekawszych grup tego turnieju. Wszystko za sprawą obecności w niej dwóch kandydatów do końcowego triumfu – Niemiec i Hiszpanii. Przyjdzie im się mierzyć także z Japonią i Kostaryką. Sprawdź terminarz grupy E MŚ 2022.

W grupie E MŚ 2022 wystąpią reprezentacje Hiszpanii, Niemiec, Kostaryki i Japonii

Rywalizacja w grupie E rozpocznie się 23 listopada, a ostatnie mecze rozegrane zostaną 1 grudnia

Mecze grupy E rozgrywane będą czterech stadionach – International Khalifa Stadium, Al Thumama Stadium, Stadium 974 i Al Bayt Stadium

Terminarz grupy E MŚ 2022

Grupa E MŚ 2022 zapowiada się bardzo ciekawie. Losowanie przydzieliło bowiem do niej dwa zespoły, które zaliczane są do grona kandydatów do końcowego triumfu. Reprezentacje Hiszpanii i Niemiec powinni między sobą rozstrzygnąć kwestię pierwszego miejsca w tabeli. Bezpośredni pojedynek między nimi odbędzie się w ramach drugiej kolejki i rozegrany zostanie 27 listopada o godzinie 20:00.

Rywalizacja w grupie E rozpocznie się 23 listopada. W pierwszym meczu Niemcy zmierzą się z Japonią, natomiast trzy godziny później Hiszpania podejmować będzie Kostarykę. Ostatecznie rozstrzygnięcia poznamy natomiast 1 grudnia.

Mundial 2022: Kiedy i o której mecze grupy E?

Mecze grupy E mundialu w Katarze odbędą się 23 listopada, 27 listopada i 1 grudnia. Rywalizacja toczyć się będzie na czterech stadionach. Po dwa mecze rozegrane zostaną na Khalifa International Stadium i Al Bayt Stadium.

