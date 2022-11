fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Lionel Messi

Reprezentacja Argentyny już we wtorek zmierzy się z w spotkaniu grupy C mistrzostw świata z Arabią Saudyjską. Podopieczni Lionela Scaloniego przystąpią do tej potyczki w roli zdecydowanego faworyta. Tymczasem Lionel Messi zaczął już treningi z drużyną.

Kibice reprezentacji Argentyny moga odetchnąć z ulgą

Lionel Messi wrócił do treningów z drużyną

Piłkarz opuścił otwarty trening w piątek, decydując się na zajęcia na siłowni

Messi wrócił do treningów z drużyną

Reprezentacja Argentyny jest jednym z rywali polskiej ekipy na mundialu w Katarze. Siła Albicelestes na mistrzostwach świata może być uzależniona od Lionela Messiego.

Dziennikarz Gaston Edul przekazał natomiast, że gwiazda PSG ma się dobrze i normalnie trenuje z drużyną. Tym samym Messi powinien być motorem napędowym Argentyńczyków w starciu z Saudyjczykami.

Leo Messi se está entrenando bien y con el resto del plantel. pic.twitter.com/Zy0qeU3R9y — Gastón Edul (@gastonedul) November 20, 2022

Wcześniej pojawiły się informacje, że najważniejszy piłkarz w reprezentacji Argentyny opuścił 18 listopada otwarty trening i skupił się na zajęciach na siłowni. Miało to być następstwem przemęczonych mięśni łydek. Dzisiaj natomiast do przestrzeni publicznej trafiła wiadomość, że Messi już normalnie trenuje.

Argentyna swoje pierwsze spotkanie na mistrzostwach świata rozegra we wtorek 22 listopada o godzinie 11:00. Areną meczu będzie Lusail Iconic Stadium w Lusail. W drugim spotkaniu Albicelestes zmierzą się z Meksykiem, a fazę grupową zakończą potyczką z Polską.

