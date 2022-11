fot. PressFocus Na zdjęciu: Artur Jędrzejczyk

Reprezentacja Polski już za 20 dni zacznie mistrzostwa świata w Katarze. Pierwszym rywalem Biało-czerwonych będzie Meksyk. Tymczasem niejasny jest los jednego z kandydatów na wyjazd na turniej. W wyścigu z czasem bierze udział Artur Jędrzejczyk.

Reprezentacja Polski 22 listopada rozegra pierwszy mecz na mundialu w Katarze

Jednym z kandydatów do gry na mistrzostwach świata jest Artur Jędrzejczyk

34-latek bierze udział w wyścigu z czasem, aby wyleczyć w porę kontuzję kostki

Jędrzejczyk może znaleźć się w kadrze na MŚ 2022

Reprezentacja Polski weźmie udział w pierwszym w historii mundialu na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie po raz mistrzostwa świata zostaną rozegrane jesienią.

Na dzisiaj znana jest kadra 47 zawodników, z których selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosi 26-osobową kadrę. Ceremonia ogłoszenia oficjalnej kadry na mundial odbędzie się 10 listopada na PGE Narodowym.

W trakcie minionego weekendu doszło natomiast do starcia Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Mecz wygrali 15-krotni mistrzowie Polski (5:2). Kluczowe w tym spotkaniu był to, że kontuzji doznał Artur Jędrzejczyk. Ucierpiała kostka piłkarza.

Jędrzejczyk jest według niektórych głosów jednym z faworytów do tego, aby otrzymać powołanie do kadry na mistrzostwa świata w Katarze. Nieco skomplikować jego sytuację może uraz. Najnowsze diagnozy w sprawie stanu zdrowia zawodnika są jednak optymistyczne. Defensora Legii zabraknie w starciu z Lechią Gdańsk. Aczkolwiek na mecz ze Śląskiem Wrocław ma być już do dyspozycji trenera Kosty Runjaicia.

34-latek ma na swoim koncie 40 występów w reprezentacji Polski. Debiut w drużynie narodowej zaliczył w październiku 2010 roku. W tym sezonie rozegrał 15 spotkań, licząc wszystkie rozgrywki. Zanotował w nich jedną asystę.

