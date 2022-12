Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

TVP Sport informuje, że w czwartek może dojść do nieoficjalnego spotkania członków Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dziennikarze uważają, że jeśli do ów spotkania dojdzie, zapadnie na nim decyzja na temat przyszłości selekcjonera Czesława Michniewicza.

Wokół reprezentacji Polski panuje bardzo gęsta atmosfera

Według niektórych źródeł TVP Sport, w czwartek może dojść do tajnego spotkania członków PZPN-u

Część członków oficjalnie zaprzecza, że takie spotkanie ma mieć miejsce. Jeśli jednak do niego dojdzie, będzie ono dotyczyło przyszłości Czesława Michiewnicza

W czwartek zapadnie decyzja w sprawie Michniewicza? W czwartek może dojść do tajnego spotkania

Wydawać by się mogło, że pierwszy od 36 lat awans do fazy pucharowej mistrzostw świata sprawi, że na reprezentację Polski opinia publiczna patrzeć będzie przychylnym okiem. Niestety, już sam styl gry w fazie grupowej wystarczył, by ta otwarcie krytykowała drużynę. A najgorsze wydarzyło się już po powrocie Biało-czerwonych z turnieju. Wypłynęła słynna sprawa premii od rządu dla piłkarzy, która zbulwersowała zarówno ekspertów, jak i kibiców. To wszystko sprawia, że posada Czesława Michniewicza nie jest pewna.

TVP Sport dotarło do informacji, że w czwartek może dojść do wyjątkowego spotkania członków zarządu PZPN-u.

– W czwartek, do południa, będzie już po spotkaniu w związku – usłyszeli dziennikarze telewizji w środę od jednego z członków zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. W tym samym artykule podkreślają jednak, że inni członkowie zaprzeczają jakiemukolwiek nieplanowanemu oficjalnie spotkaniu. Formalne posiedzenie zarządu ma mieć miejsce w innym terminie.

– Totalna bujda. Nie ma żadnego pilnego spotkania. Najbliższy zarząd jest 15 grudnia. A co do selekcjonera, to najpierw Czesław Michniewicz musi nam przedstawić raport z imprezy. Poza tym, odwołaniem zajmuje się sam prezes – deklaruje Sławomir Kopczewski, członek zarządu z Podlasia. – Nie wybieram się w czwartek do PZPN, nie mam po co – deklaruje inny z przedstawicieli władz związku.

Nawet w takiej sprawie brakuje zatem jednomyślności. Dziennikarze są jednak pewni, że jeśli już dojdzie do spotkania na szczycie PZPN-u, zapadnie decyzja na temat przyszłości Czesława Michniewicza. Ponadto pamiętajmy, że ewentualne zwolnienie selekcjonera nie musi znaleźć poparcia członków zarządu. Zbigniew Boniek samodzielnie pozbawił pracy Jerzego Brzęczka w styczniu 2021 roku.

