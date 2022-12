Pressfocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick nie był pewny utrzymania posady selekcjonera reprezentacji Niemiec. Tamtejsza federacja wydała komunikat w jego sprawie.

Hansi Flick spotkał się z najważniejszymi osobami z niemieckiej federacji

Po spotkaniu zapadła decyzja o przyszłości tego szkoleniowca

Reprezentacja Niemiec nie zdecydowała się na zmianę selekcjonera

Flick rozpoczyna misję Euro 2024

Największą sensacją mistrzostw świata w Katarze, jest odpadnięcie reprezentacji Niemiec już na etapie fazy grupowej. Nasi zachodni sąsiedzi nie zdołali zakwalifikować się do 1/8 finału po raz drugi z rzędu. Cztery lata temu odpowiadał za to Joachim Loew. Teraz zawiódł Hansi Flick i jego zespół. Niemieckie media nie były pewne, czy były trener Bayernu pozostanie na stanowisku selekcjonera. Tamtejszy związek piłkarski rozwiązał wątpliwości.

– Wszyscy jesteśmy przekonani, że Mistrzostwa Europy 2024 w naszym kraju to wielka szansa dla piłki nożnej w Niemczech. Naszym celem jest uczynienie tego turnieju sportowym sukcesem. Mamy pełne zaufanie do Hansiego Flicka, że podoła temu wyzwaniu wraz ze swoim zespołem – przekazał w komunikacie Bernd Neuendorf, prezes niemieckiej federacji piłkarskiej.

– Mój sztab trenerski i ja jesteśmy optymistami co do mistrzostw Europy we własnym kraju. Jako zespół możemy osiągnąć znacznie więcej niż pokazaliśmy w Katarze. Straciliśmy tam wielką szansę. Wyciągniemy z tego wnioski Wierzę we wspólną ścieżkę uzgodnioną dzisiaj z Berndem Neuendorfem i Akim Watzke. Wszyscy chcemy, aby całe Niemcy ponownie zgromadziły się za drużyną narodową na domowych Mistrzostwach Europy w 2024 roku – skomentował Hansi Flick, który ma teraz przygotować Niemców do Euro 2024.

Czytaj także: Vlog z Kataru #10. Rozmowa z polskim konikiem. “Nie potrzebuję innej pracy”