fot. PressFocus Na zdjęciu: Portugalia - Urugwaj

Reprezentacja Portugalii zanotowała drugie zwycięstwo na trwających mistrzostwach świata w piłce nożnej. Podopieczni Fernando Santosa dzięki dwóm bramkom Bruno Fernandesa pokonali 2:0 Urugwaj. Dzięki tej wiktorii wywalczyli awans do fazy pucharowej mundialu.

Reprezentacja Portugalii zapewniła sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata

Nawigatorzy są z sześcioma punktami liderem grupy H

Mocno spadły szanse Uruwagju na wyjście z grupy

Portugalia z awansem

Reprezentacja Portugalii przystępowała do poniedziałkowej potyczki na Lusail Iconic Stadium, chcąc przypieczętować swój awans do fazy pucharowej. Urugwajczycy mieli jednak zamiar pokrzyżować plany ekipie Fernando Santosa, a jednocześnie liczyli na przedłużenie swoich szans na występy w fazie pucharowej turnieju w Katarze.

W pierwszej części meczu żadnej ze stron nie udało się skierować piłki do bramki. Nie można jednak stwierdzić, że w pierwszej odsłonie było nudno. Najbliżej strzelenia gola był Rodrigo Bentancur w 32. minucie. Ostatecznie jednak Diogo Costa nie dał się zaskoczyć. Ogólnie każda z ekip zaliczyła po jednym celnym strzale w pierwszej połowie.

Na pierwszego gola trzeba było czekać do 54 minuty. Wówczas piłkę do siatki skierował Bruno Fernandes, wyróżniając się centrostrzałem. Chociaż radość po strzeleniu gola okazywał Cristiano Ronaldo, to oficjalnie w protokole meczowy jak zdobywca bramki został zapisany Bruno Fernandes. Było to premierowe trafienia 28-latka na mundialu.

Pomocnik Man Utd ustalił też wynik rywalizacji. Bruno Fernandes wykorzystał rzut karny podyktowany za dotknięcie piłki ręką przez Jose Gimeneza. Jednocześnie reprezentacja Portugalii zrewanżowała się Celeste za porażkę na mistrzostwach świata w Rosji (1:2) i wygrała 2:0.