PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz zabrał głos na dzień przed meczem Polska – Meksyk. Selekcjoner wyjawił, że jest przekonany odnośnie składu na wtorek.

Polska szykuje się na pierwszy mecz w Katarze

Czesław Michniewicz wierzy w awans do fazy pucharowej

Jego zespół jest bowiem optymalnie przygotowany na mundial

Polacy gotowi na Meksyk

Reprezentacja Polski podczas mistrzostw świata w Katarze zagra o pierwszy w tym wieku awans do fazy pucharowej. Biało-czerwonych czeka mecz z: Meksykiem, Arabią Saudyjską oraz Argentyną. Czesław Michniewicz uważa, że jego zespół jest w stanie zakwalifikować się do następnej fazy turnieju.

– Ja uważam, że stać na wyjście z grupy oczywiście pod pewnymi warunkami, które musimy spełnić. Meksyk, Argentyna i Arabia to bardzo silne zespoły, które będą grać o wyjście – powiedział selekcjoner naszej reprezentacji. Zabrał on też głos na temat wyjściowej jedenastki, którą piłkarze mogą poznać jeszcze dzisiaj wieczorem. – Jesteśmy przekonani co do ustawienia, co do składu osobowego w jakim jutro zagramy, myślę, że dziś wieczorem zawodnicy też się tego dowiedzą – rzekł Czesław Michniewicz.

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej, selekcjoner polskiej reprezentacji uspokoił kibiców, którzy martwili się o to, jak pod względem fizycznym wyglądać będą nasi kadrowicze. – Oceniam pozytywnie przyjazd zawodników z klubów, nawet Ci, którzy nie grali są w dobrej dyspozycji fizycznej. Każdy zawodnik jest optymalnie przygotowany – przekazał Czesław Michniewicz, który poświęcił dużo czasu na analizę naszego najbliższego przeciwnika. – Jeśli chodzi o drużynę Meksyku to dokładnie ją przeanalizowaliśmy. Mają wielu świetnych piłkarzy, doświadczonych piłkarzy – wyjaśnił selekcjoner polskiej reprezentacji.

