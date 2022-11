PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz udzielił wywiadu telewizji “TVP Sport” tuż przed pierwszym gwizdkiem w meczu Polska – Arabia Saudyjska. Selekcjoner “Biało-Czerwonych” zabrał głos m.in. na temat jedenastki, którą wystawił na to spotkanie.

Polacy dziś o godzinie 14:00 zagrają z Arabią Saudyjską na MŚ 2022

Czesław Michniewicz uważa, że wystawił optymalny skład

Selekcjoner ma pozytywne nastawienie przed meczem

“To optymalny skład na dziś”

Już za za moment, a dokładniej o godzinie 14:00, początek spotkania reprezentacji Polski z Arabią Saudyjską w ramach drugiej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Podopieczni Czesława Michniewicza zagrają z sensacyjnym liderem grupy C i powalczą o komplet punktów, który znacznie przybliży ich do awansu do fazy pucharowej mundialu 2022. Selekcjoner “Biało-Czerwonych” tuż przed pierwszym gwizdkiem udzielił wywiadu dziennikarzowi “TVP Sport”.

– Zawsze mam takie samo nastawienie, czyli pozytywne. Przede wszystkim wierzymy w swoje umiejętności. Wiemy, gdzie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy, wiemy o co gramy. Chcemy spełnić nasze marzenia. Kilka dni temu też skład był bardzo ofensywny, a w trakcie spotkania różnie bywało. Ci trzej zawodnicy (Bielik, Milik, Frankowski – przyp. red.), którzy weszli w trakcie meczu z Meksykiem dali dobry sygnał i stąd ich dzisiejsza obecność w pierwszym składzie – powiedział Czesław Michniewicz.

– Jesteśmy dumni, ale też mamy otwarte serca do tego, aby poświęcać się w każdym spotkaniu, tak też było w meczu z Meksykiem. Nie wszystko było idealne, ale to już historia. Nie ma co do tego wracać, nie rozegramy tego spotkania drugi raz. Mamy przed sobą bardzo trudny mecz z Arabią Saudyjską. Wiemy, co wydarzyło się kolejkę wcześniej, dlatego dobrze do tego spotkania się przygotowaliśmy. Czasu na sam trening było niewiele, ale jeśli chodzi o analizę i przygotowanie mentalne, to myślę, że wszystko będzie dobrze funkcjonowało – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

– Chcemy strzelać gole, chcemy zdobywać bramki, mamy zawodników, którzy potrafią kreować grę, którzy potrafią strzelać bramki. W dzisiejszym składzie jest wielu zawodników, którzy mają mnóstwo meczów w reprezentacji i w europejskich pucharach na rożnych szczeblach. Mają na swoim koncie tytuły mistrzowskie. To optymalny skład na dziś. Wierzę w tych zawodników, ale wierzę też w tych piłkarzy, których mamy na ławce rezerwowych. Oni też są w stanie nam pomóc w każdej chwili – zakończył opiekun “Biało-Czerwonych”.