Richarlison został bohaterem reprezentacji Brazylii po spotkaniu pierwszej kolejki fazy grupowej mistrzostw świata z Serbią. Zawodnik Tottenhamu Hotspur szczególnie popisał się przy drugim trafieniu, oddając uderzenie efektownymi nożycami. 25-latek po zakończeniu spotkania zabrał głos na temat tego gola.

Reprezentacja Brazylii w bardzo dobrym stylu zaczęła mundial w Katarze

Do zwycięstwa Canarinhos poprowadził Richarlison

Strzelec dwóch goli dla Brazylii w starciu z Serbią wyraził kilka słów na temat drugiego trafienia w rozmowie z Globo

Richarlison skomentował efektowne golazo

Richarlison opowiedział w bardzo dobrym nastroju o swoim efektownym trafieniu. Piłkarz przyznał, że podobnym golem wyróżnił się już w trakcie jednego z treningów we Włoszech przed mundialem.

– Podobną bramkę zdobyłem już na treningu we Włoszech. Udawało mi się to na treningach, a teraz zrobiłem to w oficjalnym spotkaniu. Miałem okazję oddać strzał z woleja i z niej skorzystałem. To było piękne uderzenie. Zależy mi jednak na zdobywaniu kolejnych bramek – mówił Richarlison w rozmowie z Globo.

– Muszę podziękować kolegom z zespołu. Powiedziałem, że aby strzelić gola, muszę tylko otrzymać piłkę i dostałem ją – powiedział brazylijski zawodnik po spotkaniu, w którym strzelił dwa gole.

Okazję na poprawę bilansu strzeleckiego Richarlison będzie miał już w poniedziałek, gdy Brazylia zmierzy się ze Szwajcarią. Mecz odbędzie się na Stadium 974 o godzinie 17:00.

