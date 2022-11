PressFocus Na zdjęciu: Edouard Mendy

Bez swojej największej gwiazdy – Sadio Mane będzie musiała sobie poradzić reprezentacja Senegalu podczas mundialu w Katarze. Bramkarz Edouard Mendy przyznaje, że to ogromne osłabienie, które sprawi jednak, że gra drużyny będzie bardziej nieprzewidywalna. W wywiadzie dla wettbasis.com określił również cele senegalskiego zespołu na mistrzostwa świata.

Sadio Mane z powodu kontuzji nie pomoże reprezentacji Senegalu w finałach mistrzostw świata w Katarze

Edouard Mendy w samych superlatywach wypowiada się na tema swojego rodaka. “To prawdziwy bohater”

Celem minimum reprezentacji Senegalu na mundial w Katarze jest awans do 1/8 finału

Charyzmatyczny przywódca

Na kilka dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata w Katarze stało się jasne, że udział w nich nie będzie mógł wziąć Sadio Mane. Występującego obecnie w Bayernie Monachium zawodnika wykluczyła kontuzja, której doznał w jednym z ligowych spotkań. Rozczarowania tym faktem nie kryje bramkarz senegalskiej reprezentacji Edouard Mendy.

– Kiedy usłyszałem o kontuzji Sadio, przez kilka minut byłem w szoku. To nasz najlepszy zawodnik, nasz lider. Bez niego na pewno możemy być bardziej nieprzewidywalni w naszej grze, ale nadal słabsi. On jest po prostu niezastąpiony – powiedział Mendy w wywiadzie dla portalu wettbasis.com.

– Jest wielkim idolem w Senegalu. Na pewno można go porównywać do Lionela Messiego w Argentynie, Neymara w Brazylii czy Cristiano Ronaldo w Portugalii. Zrobił tak wiele dla całego kraju, wystarczy spojrzeć na jego osiągnięcia w ciągu sześciu lat pracy w Liverpoolu. To gwiazda narodowa, prawdziwy bohater – dodał bramkarz senegalskiego zespołu.

– Jego hojność jest bezgraniczna. Jest bardzo zaangażowany w działalność charytatywną. Niedawno otrzymał nagrodę Socratesa przyznawaną przez France Football, będąc uhonorowanym za swoje społeczne zaangażowanie. Ma wielkie serce, jest zawsze skromny, a także bardzo inteligentny. To charyzmatyczny przywódca. Jest wręcz szalenie popularny w innych afrykańskich krajach jak Ghana, Nigeria czy Kamerun. To mówi wszystko – dodał Mendy.

Wyjście z grupy celem minimum

Reprezentacja Senegalu udział w mistrzostwach świata rozpocznie od spotkania z Holandią. W kolejnych dniach czekać ją będą również pojedynki z Katarem i Ekwadorem. – Dotarcie do 1/8 finału powinno być celem minimum. Później wszystko jest możliwe – powiedział Mendy pytany o cele drużyny na zbliżający się mundial

– Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że mieliśmy stosunkowo dużo szczęścia w losowaniu. Ale i tak nie będzie to łatwe zadanie. Rozpoczęcie turnieju od razu od meczu z Holandią nie będzie przyjemnym zadaniem. W moich oczach Oranje należą do szerokiego grona faworytów – mówił Mendy.

– Nigdy nie jest również łatwo grać przeciwko gospodarzom. Poza tym nie wiemy zbyt wiele o poziomie tej drużyny, nie znamy również zawodników. Ekwador to natomiast silny fizycznie zespół, którego nie zlekceważymy. Na pewno zrobimy jednak wszystko co w naszej mocy, aby dotrzeć do 1/8 finału. Mamy na to potencjał – dodał.

