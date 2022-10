PressFocus Na zdjęciu: Kibice Meksyku

Fani Meksyku, który podczas mistrzostw świata w Katarze zmierzy się w fazie grupowej z Polską, Argentyną i Arabią Saudyjską, na miesiąc przed rozpoczęciem turnieju zajmują piąte miejsce wśród narodów najczęściej kupujących bilety oraz drugie miejsce wśród kupionych pakietów hotelowych, ustępując jedynie Katarczykom.

Fani Meksyku przodują w liczbie kupionych pakietów na mecze mistrzostw świata

Są także na piątym miejscu pod względem kupionych wejściówek na pojedyncze spotkania

Meksykańscy kibice mocno wspierali swoją reprezentację także podczas turniejów finałowych w Brazylii i Rosji

Fani z Meksyku znów licznie będą wspierać swoją reprezentację

Ceny pakietów wahają się od 950 do 4 950 dolarów amerykańskich i uprawniają też między innymi do wstępu na stadiony oraz do stref VIP. – Sprzedano 240 tysięcy pakietów, z czego ponad 60 procent to pakiety międzynarodowe, a blisko 40 procent to pakiety lokalne – powiedział Colin Smith, dyrektor generalny turniejów i wydarzeń FIFA.

Przed krajami takimi jak Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Argentyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania, Brazylia i Indie, Meksyk jest drugim narodem najczęściej kupującym pakiet hotelowy.

Jeśli chodzi o same bilety na spotkania mistrzostw świata, Katar jest krajem, który kupił ich najwięcej. Następnie uplasowały się Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Anglia i Meksyk zajmując piąte miejsce.

Największe zainteresowanie wzbudził wśród społeczności międzynarodowej mecz Meksyku z Argentyną. Szacuje się, że w Katarze może pojawić się nawet około 100 tysieęcy meksykańskich fanów.

Kibice z Meksyku zawsze wydawali duże pieniądze w turniejach mistrzostw świata. W Brazylii w 2014 r. zajęli miejsce w pierwszej piątce, jeśli chodzi o kupowanie biletów na mecze, co powtórzyli też w Rosji cztery lata później. Teraz ponownie są w czołówce.

Zobacz również: Znamy powołania do szerokiej kadry Meksyku na mundial