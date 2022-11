PressFocus Na zdjęciu: Kamil Glik (Polska)

Mecz Meksyk – Polska w fazie grupowej mistrzostw świata Katar 2022. Biało-Czerwoni zaczynają mundial, a ich pierwszym rywalem są Meksykanie. Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek 22 listopada i rozpocznie się o godzinie 17:00. Areną zmagań będzie Stadium 974 w Dosze. Relacja i wynik na żywo z tego spotkania będą przekazywane przez Goal.pl. Zapraszamy!

Polska i Meksyk rozpoczynają rywalizację w grupie C

Czesław Michniewicz i jego podopieczni muszą wygrać to spotkanie, jeśli chcą marzyć o awansie do fazy pucharowej turnieju

Oficjalny skład reprezentacji Polski na mecz z Meksykiem poznamy na około godzinę przed rozpoczęciem meczu

Meksyk – Polska: arcyważny mecz w grupie C

Reprezentacja Polski zaczyna mundial w Katarze. W pierwszym meczu jej rywalem będzie Meksyk. Spotkanie jest niezwykle ważne dla losów awansu z grupy C. Wielu ekspertów wskazuje, że to właśnie między tymi drużynami rozegra się walka o drugie miejsce i awans do 1/8 finału MŚ. Czesław Michniewicz debiutuje na mistrzostwach świata. Przekonamy się, czy swoją przygodę rozpocznie od zwycięstwa.

