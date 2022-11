PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Trwa spotkanie pomiędzy reprezentacjami Polski i Meksyku w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata w Katarze. Jak dotąd, nie doczekaliśmy się bramek, a wielką szansę miał Robert Lewandowski, który spudłował z rzutu karnego.

Reprezentacja Polski mierzy się z rywalami z Meksyku w 1. kolejce fazy grupowej mundialu

Do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć żadnego gola w tym spotkaniu

Robert Lewandowski w 58. minucie nie wykorzystał jedenastki

Meksyk – Polska: dużo intensywności, mało okazji

We wtorek o godzinie 17:00 rozpoczęło się spotkanie, na które Polacy czekali od marca. Reprezentacja Biało-czerwonych mierzy się w pierwszej kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata z rywalami z Meksyku. Obie strony wybiegły na boisko zmotywowane i w ciągu pierwszych 25 minut trudno wytypować przeważającą stronę.

Godną odnotowania sytuacją było zderzenie się głowami Kamila Glika z Cesarem Montesem. Takie wydarzenie nie mogło jednak złamać stopera Benevento, który po chwili wrócił na boisko. Z kolei w 27. minucie groźny strzał głową oddał Alexis Vega. Nie zmusił on jednak Wojciecha Szczęsnego do interwencji. Ostatni kwadrans to lepszy moment Meksykanów. Ostatecznie do przerwy oddali oni cztery strzały, zaś Biało-czerwoni – ani jednego.

Czesław Michniewicz dojrzał problemy swojego zespołu w rozegraniu i zareagował zmianą w przerwie. Boisko opuścił Nicola Zalewski, a jego miejsce zajął Krystian Bielik. Pomocnik Birmingham City stworzył duet w środku z Grzegorzem Krychowiakiem, co pozwoliło Sebastianowi Szymańskiemu na grę na skrzydle.

W 54. minucie w polu karnym był faulowany Robert Lewandowski. Sędzia po analizie VAR podyktował jedenastkę, ale sam poszkodowany nie wykorzystał rzutu karnego. Lepszy okazał się Guillermo Ochoa.

Mecz Polska – Meksyk wciąż trwa. Spotkanie na bieżąco komentują znani i lubiani Tetrycy oraz Juliusz Sipika.