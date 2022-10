Źródło: The Telegraph

PressFocus Na zdjęciu: Gareth Southgate

Brytyjski The Telegraph donosi, że Gareth Southgate powoła 55 zawodników do szerokiej kadry reprezentacji Anglii, z której wybierze ostateczny skład na mundial w Katarze.

Southgate powoła aż 55 zawodników do szerokiej kadry na mundial

Jest to wynikiem licznych kontuzji zawodników, którzy mogliby otrzymać powołanie

Ostateczna lista musi się składać z 26 piłkarzy

Southgate liczy na powrót ważnych piłkarzy

Zawsze toczy się wiele dyskusji na temat tego, kto powinien, a kto nie powinien być w reprezentacji Anglii na ważnym turnieju. Biorąc pod uwagę niektóre z ostatnich decyzji, wydaje się, że tym razem jest więcej debat niż kiedykolwiek wcześniej o tym, którzy gracze zasługują na bilet do Kataru.

21 października do FIFA musi zostać zgłoszona szeroka lista zawodników, spośród których selekcjonerzy poszczególnych reprezentacji wybiorą ostateczną kadrę na mistrzostwa świata. Według przepisów na liście może znaleźć się do 55 zawodników.

Większość trenerów drużyn narodowych nie skorzysta z tej możliwości, ale zdaniem The Telegraph jednym z tych, którzy zdecydują się w pełni wykorzystać tą okazję będzie Gareth Southgate.

Na taki wybór selekcjonera reprezentacji Anglii mają mieć wpływ przede wszystkim liczne kontuzje. W przypadku niektórych zawodników do ostatnich chwil mogą ważyć się losy ich ewentualnego wyjazdu na mundial oraz tego, czy zdążą wyleczyć uraz. To sprawiło, że Southagte chce mieć więcej możliwości w przypadku, gdyby powrót do zdrowia piłkarzy nie przebiegł pomyślnie.

Ostateczna kadra składająca się z 26 zawodników musi zostać podana 13 listopada.

