Kto gra w jutrzejszych meczach na mundialu? W niedzielę odbędą się dwa kolejne spotkania 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Dla nas będzie to szczególny dzień, ponieważ Polacy zagrają z Francuzami. W drugim pojedynku Anglia zmierzy się z Senegalem. W obu starciach mamy wyraźnego faworyta, choć jak wiemy, na tym etapie turnieju wszystko może się wydarzyć.

W niedzielę na boisko wracają “Biało-Czerwoni”, którzy powalczą z Francją

W 1/8 finału MŚ 2022 jednego dnia rozgrywane są dwa spotkania

Transmisje z dwóch meczów oczywiście przeprowadzi TVP

Mundial w Katarze. Jakie mecze jutro (4 grudnia)?

16:00 Francja – Polska

20:00 Anglia – Senegal

Francja – Polska

Czy “Biało-Czerwoni” ponownie zapiszą się w historii? Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 36 lat awansowała do fazy pucharowej mistrzostw świata. Podopieczni Czesława Michniewicza w 1/8 finału trafili na jednego z głównych faworytów do tytułu, jakim bez wątpienia jest Francja. Polacy nie mają nic do stracenia, dlatego liczymy, że tym razem zaprezentują trochę bardziej ofensywny futbol i powalczą z utytułowanymi Francuzami. Przypomnijmy, że Francja zajęła pierwsze miejsce w grupie D, a Polska uplasowała się na drugiej pozycji w grupie C. Początek starcia o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna na następujących kanałach telewizyjnych TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K.

Anglia – Senegal

W drugim spotkaniu tego dnia Anglicy (pierwsze miejsce w grupie B) zmierzą się z Senegalczykami (druga lokata w grupie A). W tym meczu w ramach 1/8 finału mundialu w Katarze również mamy zdecydowanego faworyta, czyli “Synów Albionu”, którzy wyglądają na jeden z najlepszych zespołów trwającego turnieju w Katarze. Afrykańskie drużyny jednak zawsze walczą do końca, więc możemy być pewni, że Senegal przynajmniej postara postawić się ekipie Garetha Southgate’a. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:00. Transmisja w telewizji na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K.