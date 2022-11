fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Harry Kane

Kto gra w jutrzejszych meczach na mundialu? 29 listopada zaprezentują się: Holandia, Anglia, czy USA. Reprezentacje te zagrają o 1/8 finału mistrzostw świata.

29 listopada to dzień, w którym rozpoczyna się ostatnia kolejka fazy grupowej mundialu

Rywalizacja dobiegnie końca w grupie A i grupie B

Sprawdź które reprezentacje zobaczymy na boisku

Mundial w Katarze. Jakie mecze jutro (29 listopada)?

16:00 Ekwador – Senegal

16:00 Holandia – Katar

20:00 Iran – USA

20:00 Walia – Anglia

Ekwador – Senegal (grupa A)

Awans do 1/8 finału to cel, który przed wtorkowym meczem może postawić sobie Ekwador. Przedstawiciel Ameryki Południowej ma bowiem na swoim koncie cztery punkty. Jego ostatni rywal w fazie grupowej to Senegal, który dotychczas uzbierał trzy oczka. Ekipa z Afryki musi wygrać, jeżeli chce grać dalej. Ekwadorowi wystarczy remis.

Holandia – Katar (grupa A)

Holandia ma komfortową sytuację przed ostatnią kolejką fazy grupowej. Ma bowiem los w swoich rękach. Oranje są liderem tabeli z dorobkiem czterech punktów. Wygrana da drużynie Luisa van Gaala awans z pierwszego miejsce bez oglądania się na rywali. To realne, ponieważ przeciwnik ekipy z Europy to Katar. Gospodarz mundialu przegrał na razie oba swoje mecze.

Iran – USA (grupa B)

We wtorkowy wieczór zaprezentują się między innymi Iran i Stany Zjednoczone. Przedstawiciel strefy azjatyckiej zdołał się podnieść po klęsce z Anglikami i pokonał Walię. Dzięki czemu przeciwko amerykanom potrzebuje remisu do awansu z grupy. Drużyna z Ameryki Północnej musi natomiast zwyciężyć, aby grać dalej.

Walia – Anglia (grupa B)

Walia może czuć się rozczarowana swoim występem na mundialu. Dopiero na koniec zagra ona z faworytem grupy, a mimo tego na swoim koncie ma ledwie punkt. W pełni zadowolona nie może być z siebie Anglia, która rozbiła Iran, ale nie zdołała pokonać Amerykanów.