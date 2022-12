PressFocus Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Emiliano Martinez był bohaterem reprezentacji Argentyny, zwłaszcza w dogrywce i serii rzutów karnych. Bramkarz przyznał, że jego zespół bardzo cierpiał podczas tego spotkania. Enzo Fernandez z kolei potwierdził, że wygranie Pucharu Świata zdawało mu się niemożliwe.

Emiliano Martinez uważa, że dla Argentyny “cierpienie jest przeznaczeniem”

Bramkarz nieraz uratował swoim kolegom skórę podczas zakończonego zwycięstwem turnieju

Enzo Fernandez z kolei przyznał, że Albicelestes odczuwali wielką presję, by zdobyć tytuł mistrzowski

“Marzenie się spełniło”

Reprezentacja Argentyny po dramatycznym finale pokonała ustępujących mistrzów, Francuzów. Wygraną Mundialu w Katarze poprzedziły dwie godziny gry oraz seria rzutów karnych. Emiliano Martinez był jedną z najważniejszych postaci Albicelestes w marszu po tytuł. W finale obronił multum groźnych strzałów, a do tego wygrał pojedynek z Kingsleyem Comanem w serii “jedenastek”.

– Znów musieliśmy cierpieć, choć mieliśmy mecz pod kontrolą. Dwa strzały Mbappe pokazały, że cierpienie jest naszym przeznaczeniem. Dogrywka również była dramatyczna. Marzyliśmy o tym mistrzostwie, marzenie się spełniło. Brak mi słów, jestem wzruszony – powiedział bramkarz reprezentacji Argentyny i Aston Villi. Wybrano go najlepszym golkiperem turnieju.

Inną indywidualną nagrodę wygrał Enzo Fernandez. 21-latek otrzymał trofeum dla najlepszego młodego zawodnika na Mistrzostwach Świata w Katarze.

– Odczuwaliśmy wielką presję. To wydawało się niemożliwe, a stało się faktem. Na trybunach obecne były nasze rodziny, nasze kobiety, także mój ojciec i mój brat. To im dedykuję ten sukces. To dla kibiców zostawiliśmy całe serce na boisku – wyznał pomocnik Benfiki.

Reprezentacja Argentyny wygrała mistrzostwo świata po raz trzeci w historii. Tylko Włochy (4), Niemcy (4) i Brazylia (5) sięgały po to trofeum więcej razy.

Czytaj więcej: MŚ 2022. Rozdano indywidualne nagrody; Messi na szczycie.