fot. PressFocus Na zdjęciu: Maroko - Portugalia

Heroiczne zwycięstwo przeciwko Portugalii pozwoliło reprezentacji Maroka awansować do półfinału mistrzostw świata w Katarze. Wiemy, z kim Marokańczycy zmierzą się w kolejnej fazie turnieju.

Maroko pokonało Portugalię 1-0

Afrykański zespół awansował tym samym do półfinału mistrzostw świata

O wielki finał Marokańczycy powalczą ze zwycięzcą meczu Anglia – Francja

Maroko pisze historię

Marokańczycy są największą sensacją tegorocznych mistrzostw świata. W fazie grupowej okazali się lepsi od Belgii oraz Chorwacji, natomiast w 1/8 finału pokonali po rzutach karnych Hiszpanię. Na szczególne wyróżnienie zasługuje ich fantastyczna gra w defensywie, którą po raz kolejny pokazali przy okazji ćwierćfinałowego starcia z Portugalią. Do przerwy reprezentacja Maroka prowadziła 1-0, a po zmianie stron Portugalczycy nieskutecznie próbowali doprowadzić do wyrównania. Finalnie Maroko zachowało czyste konto, eliminując europejski zespół i meldując się w kolejnej fazie mundialu.

Z kim Maroko zagra w półfinale?

Maroko sprawiło ogromną sensację i ma szanse na awans do wielkiego finału. Na poznanie swojego najbliższego przeciwnika poczeka do wieczora, kiedy to rozstrzygnie się spotkanie Anglików z Francuzami. To właśnie zwycięzca tej rywalizacji zagra z Marokańczykami w półfinale. Ten mecz zostanie rozegrany w środę 14 grudnia o godzinie 20.

